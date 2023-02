Exposição Afinidades II – Elas! (Roberto Dziura Jr – AEN)

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado anualmente em 8 de março, o Museu Oscar Niemeyer oferece ao público, ao longo do mês, diversas atividades gratuitas dedicadas ao tema. A programação conta com oficinas, mediações e videoconferências com artistas convidadas.

Leia a matéria completa no Barulho Curitiba clicando aqui