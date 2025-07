Foto: Guilherme Pupo

O Museu Oscar Niemeyer (MON) foi indicado como finalista em três categorias do Prêmio ABCA, realizado pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. A exposição “Trilhos e Traços – Poty 100 anos”, com curadoria de Maria José Justino e Fabricio Vaz Nunes, concorre como Destaque Regional Sul, Melhor Curadoria e Melhor Exposição do Ano.

As nomeações foram elaboradas a partir de indicações dos associados da organização, que atualmente conta com quase 170 críticos de arte de todas as regiões do Brasil.

As 18 categorias da premiação são destinadas a artistas visuais, curadores, críticos, pesquisadores, gestores e instituições culturais que mais contribuíram para a cultura nacional em 2024. Os nomes dos vencedores serão anunciados no dia 9 de setembro. Veja a lista completa dos indicados aqui.

Poty

A exposição “Trilhos e Traços – Poty 100 anos”, em cartaz na Sala 6 do MON, reúne aproximadamente 500 obras, um recorte da doação de 4 mil peças realizada pela família do artista ao Museu. O catálogo da exposição também já está disponível na MON Loja.

“Mais do que comemorar o centenário desse artista curitibano, que é um dos principais nomes das artes do estado e do país, a exposição se tornou um local de referência a Poty Lazzarotto”, explica a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika.

“Os visitantes do MON, em especial as centenas de estudantes das redes pública e particular que diariamente frequentam o Museu, podem conhecer melhor esse gênio das artes”, comenta. A exposição também é uma oportunidade para o espectador se aprofundar na vida e obra de Poty. “Ao proporcionar uma imersão em tão vasto conteúdo, reunido aqui, o MON instiga o público a aumentar o repertório ao lançar um novo olhar sobre esse artista ímpar”, afirma Juliana.

A premissa da exposição, segundo os curadores, além de destacar a importância de sua obra no cenário paranaense, é extrapolar as fronteiras regionais e apresentar Poty em sua dimensão universal. “Na sua atividade artística incessante e obstinada, recriou, em imagens, o universo criativo da literatura; em seus murais, plasmou a grande aventura da história universal”, informam. “Sempre buscando a divulgação popular da arte, foi da gravura à ilustração, do desenho minúsculo ao mural monumental”.

Na mostra, as obras foram organizadas em torno de nove núcleos temáticos presentes na trajetória artística de Poty, representativos das suas diferentes facetas: o Narrador, o Trabalho, o Xingu, o Sagrado, a Guerra, o Cotidiano, o Viajante, o Muralista e o Retratista. “Mas Poty, o piá do Capanema que amava o cinema e as histórias em quadrinhos, é ainda mais que tudo isso”, dizem os curadores.

Acervo MON

Em 29 de março, dia do aniversário de Curitiba – e coincidentemente, data de nascimento do artista Poty Lazzarotto – o MON recebeu a maior coleção já doada à instituição: aproximadamente 4,5 mil peças. Era o ano de 2022.

Tal coleção conta com mais de 3 mil desenhos e 366 gravuras, além de tapeçarias, entalhes, serigrafias, esculturas, entre outros. A doação foi feita diretamente pelo irmão do artista, João Lazzarotto. Atualmente, há exposições itinerantes com obras da coleção Poty Lazzarotto do MON em São Paulo (SP) e em Morretes (PR).

SOBRE O MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

