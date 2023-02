Foto: Lucas Pontes

O Museu Oscar Niemeyer (MON) estará aberto ao público em todos os dias do feriado de Carnaval, incluindo segunda, terça e quarta-feira (20, 21 e 22), em horário normal: das 10h às 18h, com acesso até as 17h30.

Maior museu de arte da América Latina, o MON oferece atualmente aos seus visitantes 12 exposições simultâneas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria física ou online, no site da instituição.

O museu acaba de inaugurar o inédito projeto “MON sem Paredes – Artistas Conquistam os Jardins do MON”. Obras de Gustavo Utrabo e Mariana Palma ocupam pela primeira vez o icônico espaço de área verde ao lado do museu, chamado de Parcão.

Na área interna, no hall do Pátio das Esculturas, o público pode conferir, simultaneamente, maquetes e desenhos feitos pelo paranaense Gustavo Utrabo durante o processo de concepção de suas obras que estão do lado de fora.

Além do projeto “MON sem Paredes – Artistas Conquistam os Jardins do MON”, o Museu Oscar Niemeyer tem várias exposições em cartaz, como: Invisível e Indizível, de Jaume Plensa; Luz & Espaço; Poty, Entre Dois Mundos; Fora das Sombras; O Mundo Mágico dos Ningyos; Carne Viva – Ambiguidade da Forma; Bancos Indígenas do Brasil; Ásia: a Terra, os Deuses, os Homens; África, Expressões Artísticas de um Continente e Afinidades II – Elas!.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana.

No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba

www.museuoscarniemeyer.org.br