A cantora norte-americana Anita Pointer, integrante do premiado grupo Pointer Sisters, morreu no sábado, 31, aos 74 anos, vítima de câncer, informou sua assessoria.

Junto com suas irmãs Bonnie, June e Ruth, Anita fundou o grupo de soul que encantou fãs ao redor do mundo com sucessos como I’m So Excited, Jump e Fire.

O grupo de Oakland, na Califórnia, lançou seu primeiro álbum em 1973 e foi reconhecido com três prêmios Grammy durante sua carreira. O quarteto ganhou o primeiro de três Grammy com o hit de 1975 Fairytale, coescrito por Bonnie e Anita.

“É triste informar que minha cliente, a vencedora do Grammy Anita Pointer, das Pointer Sisters, faleceu após uma heroica batalha contra o câncer”, disse Roger Neal no Instagram.

Pointer morreu na véspera de Ano Novo em sua casa em Los Angeles, cercada por sua família, disse Neal à CNN.

“Embora estejamos profundamente tristes com a perda de Anita, nos conforta saber que ela agora está com sua filha, Jada, e suas irmãs June e Bonnie, e em paz”, disse a família da cantora em comunicado.

“O céu é um lugar lindo e amoroso com Anita lá.”

Anita e as Pointer Sisters, fizeram sucesso nos anos 1970 e 1980. As duas irmãs também já morreram- Bonnie morreu de câncer em 2020, e June Pointer, de um AVC, em 2006.

O grupo é responsável por músicas como Yes We Can Can, que recebeu o disco de ouro, e “How Long (Betcha’ Got A Chick On the Side)”, líder do gênero em 1974. Anita foi indicada 11 vezes ao Grammy.

