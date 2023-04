Reprodução / Wikipedia

O desenhista Al Jaffee, que fez história como colaborador da revista satírica ‘Mad’, morreu na noite desta segunda-feira (10), aos 102 anos, em Nova York. Ele estava internado em um hospital e teve falência múltipla de órgãos.

Nascido em 13 de março de 1921, em Savannah (EUA), Al Jaffee começou a colaborar com a ‘Mad’ em 1955 — a revista havia sido fundada três anos antes. Eram dele os desenhos dobráveis da contracapa das edições, revelados quando os leitores dobravam a página. O cartunista também criou as seções “respostas cretinas para perguntas imbecis” e as “invenções malucas”.

Al Jaffee trabalhou como freelancer da ‘Mad’ até os 99 anos. Ele se aposentou em 2020, com o status de artista mais antigo da revista, embora nunca tenha sido funcionário propriamente dito.

Antes da ‘Mad’, Jaffee começou a se dedicar aos quadrinhos em 1940. Vendeu uma paródia do Superman para Will Eisner, futuro criador de Spirit. E também trabalhou com Stan Lee na Timely Comics, precursora da Marvel Comics.