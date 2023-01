Instagram





Fred White, baterista do Earth, Wind & Fire, morreu neste domingo (1º), aos 67 anos. A morte foi confirmada pela banda e pelo irmão do músico e a causa da morte não foi revelada.

White começou a carreira bem novo, saindo em turnês com artistas como Donny Hathaway antes mesmo de terminar o ensino médio. O sucesso veio quando se juntou aos irmãos em Earth, Wind & Fire, pouco antes de completar 20 anos, em 1974.

Nos anos 70, o Earth, Wind & Fire foi uma máquina de hits, com destaque para clássicos da disco music que até hoje tocam em rádios e pistas de dança como “September”, “Boogie Wonderland”, “Shining Star” e “Saturday Nite”.

White deixou o grupo no início dos anos 1980, mas voltou para tocar com a banda quando ela foi incluída no Hall da Fama do Rock & Roll, em 2000. Ele continuou a tocar com artistas como Diana Ross e Bonnie Raitt, incluindo na gravação de um álbum lançado em 2021 pela cantora.

No Instagram, Verdine White escreveu que seu irmão “se juntou aos irmãos Maurice, Monte e Ronald no céu e agora está tocando bateria com os anjos”.