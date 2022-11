Reprodução / Facebook

O cantor escocês William “Dan” McCafferty morreu na manhã desta terça-feira (8), aos 76 anos. Ele foi o vocalista do grupo Nazareth desde a fundação da banda até 2013, quando se afastou por problemas de saúde – uma doença obstrutiva pulmonar crônica. A causa da morte não foi informada.

A confirmação da morte foi feita pela própria banda nas redes sociais. “Dan morreu às 12h40 (horário local) de hoje. É o anúncio mais triste que já tive que fazer. Maryann e sua família perderam um incrivelmente amável marido e pai, eu perdi meu melhor amigo e o mundo perdeu um dos maiores cantores que já viveram. Estou muito triste para dizer algo mais no momento”, diz o texto, assinado pelo baixista Pete Agnew. Pete e Dan eram amigos desde os 5 anos de idade, quando estudaram juntos no mesmo colégio.

Nascido em 14 de outubro de 1946, Dan McCafferty começou a carreira em 1965, quando passou a acompanhar seus amigos Pete Agnew e Darrel Sweet nas apresentações da banda The Shadettes em pequenos clubes escoceses. Em 1968, com a chegada do guitarrista Manny Charlton, a banda passou a chamar-se Nazareth.

Sua afinação e seu potencial vocal estão registrados não apenas nos inúmeros álbuns já lançados pelos escoceses do Nazareth, mas também em seus dois álbuns solo: ‘Dan McCafferty’ (1975) e ‘Into The Ring’ (1986). McCafferty foi uma influência para cantores como Axl Rose de Guns n’ Roses, Rob Halford de Judas Priest e Brian Johnson de AC/DC.

Em 2013, McCafferty descobriu que sofre de uma doença pulmonar obstrutiva crônica e então se aposentou da carreira artística. Em 2014, o Nazareth anunciou o novo vocalista da banda: Linton Osborne. Após um ano de atividade, em 13 de Fevereiro de 2015, a banda anunciou Carl Sentance, anteriormente do Persian Risk, Geezer Butler Band e Krokus, como seu novo vocalista.