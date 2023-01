Instagram

Morreu nesta quinta (12) Lisa Marie Presley, filha do cantor Elvis Presley, aos 54 anos, segundo a revista “People”. Durante a tarde, a estrela sofreu uma parada cardíaca e foi encaminhada para um hospital.

A notícia da morte foi confirmada pela mãe da cantora, Priscilla, à People: “É com coração pesado que eu devo compartilhar essa notícia devastadora que minha linda filha Lisa Marie nos deixou . Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que eu já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e orações.”

Há apenas dois dias, Lisa compareceu ao Globo de Ouro, em Beverly Hills, para prestigiar Austin Butler. Ele ganhou o prêmio na categoria Melhor Ator em Filme Dramático por sua performance como o Rei do Rock no longa “Elvis”.

Lisa Marie fez seu último post no Twitter horas antes de morrer. Na mensagem, a cantora fez um agradecimento a Butler por sua dedicação ao trabalho no filme “Elvis”. “Meus sinceros parabéns a Austin Butler pelo Globo de Ouro de Melhor Ator. Foi muito merecido. Ele estudou o Elvis por dois anos e simplesmente se tornou ele em sua performance. Estou tão orgulhosa de você. Eu só queria que o gênio que Baz Luhrmann capturou também fosse reconhecido.”

Nascida no estado americano do Tennessee em 1968, nove meses depois do casamento dos pais, Lisa Marie se mudou para Los Angeles com a mãe aos 4 anos após o divórcio de Elvis e Priscilla.

Quando Elvis morreu em 1977, ela herdou os espólios do pai ao lado do avô, Vernon, e da bisavó, Minnie Mae Hood Presley.

Com três discos lançados ao longo da carreira, entre 2003 e 2012, ela conseguiu o quinto lugar da lista dos mais populares nos EUA com o primeiro, “To whom it may concern”.

Casada quatro vezes, teve relacionamentos com Michael Jackson e com Nicolas Cage. Ela deixa a mãe, Priscilla, e três filhas. Em 2020, ela perdeu o primogênito, Lisa Marie Presley acha que não vai se recuperar nunca da morte de seu primogênito, Benjamin Keough, 28 anos, que tirou sua própria vida.