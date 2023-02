Reprodução

O ator curitibano Luiz Carlos Pazello, um dos destaques na cena teatral da cidade, morreu na noite desta terça-feira (7), aos 61 anos. A causa da morte não foi informada, mas há algum tempo ele lutava contra um câncer. A informação foi confirmada pelo também ator João Luiz Fiani, que foi sócio de Pazello no teatro Lala Schneider, em Curitiba.

“Hoje me despeço de um dos grandes amigos que a vida me deu: Luiz Carlos Pazello… Um irmão de alma! Um artista único… foram 40 anos de amizade! Um câncer venceu meu amigo… Mas jamais vai apagar sua luz! Sua força… Sábado estive com ele. Passamos a tarde conversando e relembrando momentos inesquecíveis! Os ensaios… Os cafés até o dia amanhecer… os projetos… nosso Paraná Clube… Construímos juntos o teatro Lala… Sonhamos nossa arte… E a vida segue… deixando pelo caminho pedaços da gente… fica a saudade. A amizade… A eternidade… Que Deus acolha meu amigo. Que Deus conforte você Silvia… e você Pedrinho… e a todos que como eu, amávamos o Pá!”, disse Fiani, em seu perfil no Instagram.

Nascido em 1º de novembro de 1961, Pazello é ator formado pelo curso do Teatro Guaíra – que deu origem ao curso superior de teatro da Faculdade de Artes do Paraná – e bacharel em artes cênicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Desde 1995, ele era sócio proprietário da Confraria Cênica, que produz espetáculos teatrais. Ele também foi sócio de Fiani no Teatro Lala Schneider entre 1994 e 1997. Atuou em dezenas de peças no teatro paranaense. Foi oito vezes indicado ao Prêmio Governador do Estado de melhor ator – venceu duas vezes – e também ganhou duas vezes o Prêmio Poty Lazarotto de melhor ator. Além da carreira nos palcos, também fazia locuções.

Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram a morte do ator.