Arquivo pessoal

Rita de Cássia, 50 anos, que morreu nesta terça-feira, 3 de janeiro, em um hospital particular de Fortaleza, em decorrência de uma fibrose pulmonar, é uma cantora cearense, natural da cidade de Alto Santo, considerada no meio artístico como uma das maiores compositoras de forró do país.

A artista tem no seu histórico mais de 500 composições, gravadas por bandas e artistas como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar. Entre as músicas feitas por Rita estão “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Saga de um Vaqueiro” e “Jeito de Amar”.