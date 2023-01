Eduardo Macarios

A mostra “Grid”, do artista Ascânio MMM, um dos principais representantes do abstracionismo geométrico, pode ser vista no Museu Oscar Niemeyer (MON) até este domingo (29).

Em cartaz na Sala 1, a exposição tem curadoria de Felipe Scovino. São aproximadamente 25 obras em grande escala que representam o diálogo que o artista mantém, desde o início da sua trajetória nos anos 1960, com a escultura e a arquitetura.

Ascânio Maria Martins Monteiro nasceu em 1941, em Fão, província do Minho, Portugal. Morador no Rio de Janeiro desde 1959, frequentou a Escola Nacional de Belas Artes (Enba), de 1963 a 1965, e concluiu o curso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ), em 1970. Atuou como arquiteto até 1976.

Participou de duas Bienais de São Paulo (1967 e 1979); da 2ª Bienal da Bahia (1968); da 1ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre (1997), e realizou exposições individuais no Rio de Janeiro (Museu de Arte Moderna – 1976, 1984, 1999 e 2008), Belo Horizonte e São Paulo, além de fazer parte de diversas mostras. Em 1972, ganhou o Grande Prêmio para Escultura, no 4º Panorama da Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Suas obras fazem parte de coleções, como da Fundação Edson Queiroz, em Fortaleza, do Itaú Cultural e também de acervos do Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires; Museu de Arte Moderna e Museu Nacional de Belas Artes, ambos no Rio de Janeiro; Museu de Arte do Rio Grande do Sul; Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e Pinacoteca do Estado de São Paulo. Nos anos 2000, foram publicados os livros “Ascânio MMM: Poética da Razão” e “Ascânio MMM”, que contam parte de sua trajetória.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço:

Exposição “Grid” – Ascânio MMM

Até 29 de janeiro

Sala 1