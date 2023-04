Cayo Vieira

A dança voltou para valer em 2023, com espetáculos ao redor do Brasil e muita criação estimulada pelo tempo de reclusão durante a pandemia. Para os jovens bailarinos, escolas e academias de dança, o retorno da Mostra Paranaense de Dança em formato presencial é a grande notícia.

As inscrições dos grupos da região de Ponta Grossa para a seletiva começam dia 13 de abril e vão até 22 de abril. Os grupos selecionados irão se apresentar dias 6 e 7 de maio no Cine Teatro Ópera. A seleção passa ainda por Campo Mourão, Toledo e Apucarana (veja as datas abaixo no serviço), e são abertas a todos os interessados, das mais diversas linguagens da dança.

“Chegamos à 14ª edição muito felizes e com grande responsabilidade. Queremos celebrar a dança do Paraná e de estados vizinhos com todas as nossas forças”, conta Simone Bönisch, coordenadora de projetos da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra (ABABTG), entidade que organiza a Mostra.

A última edição presencial do evento foi realizada em 2019, e em 2021 houve uma edição on-line. Um dos destaques neste ano é a programação especial, com uma turnê do Balé Teatro Guaíra por oito cidades do estado entre os dias 5 e 28 de maio. Serão apresentados os espetáculos “Piá”, de Alex Soares e “V.I.C.A.”, de Liliane de Grammont. Além disso, o Ballet de Londrina apresenta em Curitiba, dia 19 de abril, a coreografia “Bora!”, de Henrique Rodovalho.

As seletivas para a Mostra Paranaense de Dança 2023 ocorrem entre abril e maio (veja abaixo), no formato de espetáculos que também podem ser prestigiados pelo público, e com a presença de uma banca de avaliadores.

O gran finale será dos dias 9 a 11 de junho, quando os selecionados são convidados a compor as apresentações que acontecerão no palco do Guairão.

Projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tendo como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe; o apoio das Prefeituras Municipais de Ponta Grossa, Guarapuava, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Toledo, Dois Vizinhos, Apucarana e Arapongas, PalcoParaná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Paraná; o patrocínio das empresas Camagril, Nórdica Veículos, Grupo Pegoraro, Plast & Pack, Pavi Serviços Ambientais, Fuga Couros, Stampa Food, Aços Continente, ACSO, Ferragens Negrão, Transportes Treméa e Londrisaúde; e a realização da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, união e reconstrução.

Serviço

14ª Mostra Paranaense de Dança

Imagens em vídeo – https://www.dropbox.com/sh/vdfra7y5dlq3u62/AAD_YggTdd_x2Wu0txqWLn2ra?dl=0

Período de inscrição para as seletivas:

Ponta Grossa – 13 a 22 de abril

Campo Mourão – 20 a 29 de abril

Toledo – 27 de abril a 6 de maio

Apucarana – 4 a 13 de maio

Regulamento e Inscrições – www.mostraprdedanca.com.br

Seletivas da 14ª Mostra Paranaense de Dança:

Curitiba – 20 a 23 de abril Ponta Grossa – 6 e 7 de maio Campo Mourão – 13 e 14 de maio Toledo – 20 e 21 de maio Apucarana – 27 e 28 de maio

Programação especial:

Curitiba, dia 19 de abril, “Bora!”, de Henrique Rodovalho, com o Ballet de Londrina

Turnê com o Balé Teatro Guaíra – Apresentações de “Piá” e “V.I.C.A.”:

Ponta Grossa – 5 de maio Guarapuava – 7 de maio Campo Mourão – 12 de maio Foz do Iguaçu – 14 de maio Toledo – 19 de maio Dois Vizinhos – 21 de maio Apucarana – 26 de maio Arapongas – 28 de maio Mostra Final / Curitiba – 9 a 11 de junho – Palco do Guairão