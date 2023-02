Kraw Penas/SECC

Como parte do encerramento da mostra “20 Anos de Faxinal das Artes: lacunas e processos”, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná promove, no dia 24 de fevereiro, às 19h, uma visita mediada pelo curador e pesquisador Jhon Voese, em parceria com o Grupo de Pesquisa NAVIS, voltado à investigação teórica, histórica e crítica no campo das artes visuais. A visitação do público termina no dia 26.

A visita está marcada para a sala 09 do MAC no MON. Além da mediação das obras e do processo de pesquisa para a exposição, o curador trará ao público informações e problemáticas que apareceram em sua dissertação de mestrado. A pesquisa, realizada na Unespar, tratou da história do evento, realizado em 2002, suas particularidades e também do processo de criação das obras.

Para participar não é necessário fazer inscrição prévia e a entrada será gratuita, com acesso pela rampa caracol do Museu Oscar Niemeyer, ao lado do estacionamento da Rua Manoel Eufrásio.

SOBRE A MOSTRA – Vinte anos após a primeira exposição com os trabalhos produzidos por quase 100 artistas convidados durante o evento de vivência chamado Faxinal das Artes, o MAC Paraná volta a refletir sobre essa coleção tão rica e complexa. Em termos materiais, de conteúdo, de registros ou mesmo de definições do que é uma obra terminada, ou o que é um rascunho, um vestígio, ou uma parte num processo.

“Lacunas e processos” procura problematizar não só a coleção do museu, mas também a própria história do evento, realizado entre 17 e 31 de maio de 2002. Apesar dos 20 anos, ainda é difícil compreender algumas questões ou pensar sobre algumas contradições referentes a tudo o que ocorre no âmbito da cultura em nosso Estado.

Visita mediada com o curador e conversa sobre sua pesquisa de mestrado

Data: 24 de fevereiro, sexta-feira

Horário: 19 horas

Local: MAC-PR, na sala 9 do MON (funciona temporariamente no MON devido às reformas em sua sede)