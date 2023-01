Obras de Cristina Beltrami foram escolhidas pelos visistates da II Mostra Visões da Artes para menção honrosa (Foto: Bebel Ritzmann)

Cristina Beltrami foi a artista escolhida pelo público que visitou a II Mostra Visões da Arte para receber a menção honrosa concedida pelos organizadores. Ao longo da exibição, os visitantes puderam votar e o resultado foi anunciado nesta segunda-feira (09). A artista apresentou as obras “Xandó no Parque das Hortênsias” e “O Divisor de Águas”, trabalhos com técnica mista têxtil que expressam a inspiração da artista com a ancestralidade das bordadeiras. Cristina também a artista com menção honrosa conferida pelo Júri.

Cristina Beltrami iniciou seus estudos com professores do Museu Casa Alfredo Andersen, Andrade Lima, Leila Pugnaloni, entre outros. Em 2007, foi selecionada para a exposição no The Houghton Gallery em Nova York e representou o Brasil na Biennial Latin Views em Connecticut na Galeria Alexey von Schilippe, em 2008. Fez parte do coletivo de artistas Los Zapateros que trabalham arte-objeto com sapatos e foi uma das fundadoras do W-10, grupo de artistas mulheres que propuseram “I Do, I Do”, instalação com vestidos de noiva na Contemporanea Gallery em 2007. A partir de 2017, incorporou o bordado na técnica mista, tornando-a têxtil.

Premiações e menções

Diferentes estéticas das artes visuais integraram a mostra, realizada no Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. A exposição apresentou uma variedade de pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e fotografias de 22 artistas vinculados à Academia de Cultura de Curitiba (ACCUR) e Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná (APAP/PR). Os trabalhos foram selecionados por uma comissão julgadora composta pelos artistas Emerson Persona e Suzana Lobo, e pela crítica de arte Maria Cecilia Araújo de Noronha a qual selecionou os três artistas premiados e conferiu duas menções honrosas. “A Mostra Visões da Arte é de suma importância para todo artista plástico profissional.

As pinturas “Jamelão” e “Carambola”, feitas com técnica mista, da artista Ariane Labre, ficaram em 1º lugar. Em 2º ficaram as obras em acrílica sobre tela de Márcia Dalcin e, em 3º as ilustrações “Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau”, “O Espantalho de Oz e a Bruxa de João e Maria” e “A Bela e a Fera”, de Márcia Széliga, feitas com lápis de cor. As vencedoras receberam premiação em dinheiro entregue pela Associação Comercial do Paraná . As artistas Ana Serafin e Cristina Beltrami receberam menções honrosas do Juri. A mostra foi idealizada pela ACCUR e APAP/PR, e correalizada pelo BRDE em parceria com a ACP. “É o reconhecimento institucional, de entidade sólidas, como BRDE, ACP, ACCUR e APAP, e esse certame com amostra de jurados de primeira linha, isentos, além do voto público, só dignifica quem participa, o que já é uma premiação e destaca a comunidade das artes visuais”, analisou Luiz Vidal da APAP-PR.

“BRDE como banco desenvolvimento regional, também opera da cultura e uma das formas que a instituição trabalha nesse sentido, é na manutenção Palacete dos Leões, o patrimônio cultural da comunidade, por meio das mostras e programação dinâmica em apoio permanente aos artistas dos cenários nacional e internacional”, comentou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski. “E por meio dessa iniciativa parceira com a ACP, incentivar essas duas academias de cultura, que é um trabalho de fortalecimento da cadeia produtiva cultural”, concluiu.