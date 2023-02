Marjourie e Mell (Rosane Gondro)

A animação do fim de semana é garantida com a programação do Wit, que tem vários estilos em destaque. Desde o almoço de sábado, passando por vários shows na noite, até o domingo, bandas, duplas, DJs e cantores de pagode, sertanejo, pop e eletrônico agitam a pista da casa.

No sábado (25/02), o grupo Pra Cima embala a tradicional feijoada do Wit. A partir do meio-dia, o prato é servido no sistema buffet com variados acompanhamentos. No seu repertório, Pra Cima destaca sucessos do pagode, desde clássicos dos anos 90 até atuais, como Xande de Pilares e Ferrugem. O almoço, com valor de entrada incluso, sai a R$ 29 para mulheres e R$ 49 para homens.

De noite, o sábado celebra o vozes femininas do sertanejo curitibano. Depois da abertura da pista pelo DJ Adriano com hits atuais, sobem ao palco Marjourie & Mell, Thauana Prestes e Michelle Reich, que incluem em seus repertórios versões de Marília Mendonça, Simone & Simaria e Naiara Azevedo, entre outros.

O domingo (26/02) tem duas atrações de pagode no Wit. Beat 41 e Viraduavesso agitam a casa interpretando grandes nomes desse estilo, passando por Raça Negra e Sorriso Maroto. Quem abre a noite é o DJ Gui Nóbrega com pop e eletrônico.