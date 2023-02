Podem reparar: mulheres protagonizam, cada vez mais, o mercado da produção cultural brasileira. Seja na criação artística, na operação de funções técnicas ou na correria dos bastidores, o trabalho dessas profissionais contribui decisivamente para o fomento da economia criativa no país.

Com o intuito de potencializar ainda mais a atuação das trabalhadoras da cultura nesse cenário, o LAB Criação promove gratuitamente, entre os meses de março e abril de 2023, a segunda edição do Ciclo Mulheres nas Artes.

O curso acontece de maneira virtual e facilita uma série de atividades on-line que têm como enfoque a formação para a gestão de projetos socioculturais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site www.labcriacao.com até o final de fevereiro.

O público-alvo contempla desde iniciantes até profissionais com experiência no desenvolvimento de iniciativas culturais. Nos formatos de videoaulas e webinários, todas as ações contam com recursos de acessibilidade, como intérprete de libras e técnicas de audiodescrição.

Vocação cultural

Curitiba é uma das cidades escolhidas pela organização para acolher ações de divulgação local, visando o engajamento ao Ciclo Mulheres nas Artes. Casa de grandes eventos, como a Oficina de Música e o Festival de Teatro, a capital paranaense é uma das referências nacionais quando se pensa em artes e espetáculos.

No entanto, para Chimeni Maia, uma das idealizadoras do LAB Criação, mesmo cidades com uma cena cultural desenvolvida, como o caso de Curitiba, possuem uma lacuna em relação à formação de produtoras. “Facilitar o acesso à capacitação de novas profissionais no mercado é abrir caminho para que mulheres possam atuar cada vez mais em produções artísticas em sua cidade”, afirma.

Além de Curitiba, também contam com articulação local a vizinha São José dos Pinhais (PR) e os municípios de Registro (SP) e Serra (ES).

Leis de incentivo

Entre os principais tópicos abordados pelo Ciclo Mulheres nas Artes estão as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, cujos editais têm previsão de lançamento ainda no primeiro semestre. O objetivo é promover a instrumentalização de mulheres para que se tornem aptas a concorrer a esses recursos públicos, contribuindo para a emancipação profissional e sua sustentabilidade econômica.

Para as alunas que buscam as leis de incentivo e editais, o ciclo oferece a possibilidade de participação em um laboratório para desenvolvimento e viabilização de projetos. Serão realizados cinco momentos de orientação, conduzidos por educadoras com experiência na elaboração de projetos e em técnicas de gestão, produção e comunicação.

A segunda edição do Ciclo Mulheres nas Artes é uma realização da Bendita Prosa, da Girassol Incentiva e da Simpoiese Projetos Culturais, com recursos do Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, via Lei Rouanet. A iniciativa tem o apoio da Fundação Cultural de Curitiba. A apresentação é do Grupo Boticário.

Serviço

Ciclo Mulheres nas Artes

Inscrições de 7 de fevereiro a 2 de março, no site www.labcricao.com

Aulas de 2 de março a 4 de abril, sempre às terças e quintas, das 19h30 às 21h

Gratuito

● TEMAS DAS AULAS:

Aula inaugural Elaboração de portfólio Legislações recentes Leis de incentivos Técnicas de apresentação de projetos e relacionamento com patrocinadores Caminhos para a formalização Gestão administrativa e financeira de projetos socioculturais Planejamento e execução de projetos socioculturais Comunicação e gestão de redes sociais Avaliação, relatórios e prestação de contas

● TEMAS DOS WEBINÁRIOS: