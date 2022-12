Divulgação

Este foi um ano intenso e agitado no Museu Paranaense – tanto para o corpo técnico quanto para o público fiel que por ali passou nesses últimos 12 meses. Em 2022, a instituição centenária se firmou como um centro aglutinador do que há de mais importante nas discussões contemporâneas dentro dos campos das Ciências Humanas, Sociais, da Terra, e das Artes, e não apenas no Paraná. No total, foram mais de 65,4 mil visitantes que passaram pelo espaço no período entre janeiro e novembro de 2022, um aumento de 6,7% em relação ao mesmo período em 2019 (ano pré-pandemia).

