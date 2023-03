Divulgação

Reconhecida pelo talento musical, bom gosto e charme que a fez ganhar a alcunha de uma das grandes “musas da música eletrônica”, a DJ Morgana Ferrer volta a pilotar a pista da RW Club, neste sábado (25/3), como a estrela do final de semana. A programação não fica por aí e trará ainda outros quatro DJs de destaque: Brunetto, Krause, Busatto e Cortez.

Morgana Ferrer é residente do club Carat, em São Paulo. Ela transita por variações do house como deep, tech, afro e melodic, além da house music mais clássica. Conta com um histórico de passagens memoráveis pela RW Club e ainda figura com frequência nos line ups de casas paulistanas de sucesso como Tetto e Antonella.

Seu currículo internacional destaca apresentações em clubes que são referência mundial, como o Nikki Beach, em Saint-Tropez, França. Neste retorno a Curitiba, chega a bordo de um giro nacional em março que já passou por Brasília e Cuiabá e terminará em São Paulo. Ela também traz na bagagem uma nova produção, o remix feito em parceria com Rick Bonadio para a música “Ainda vou morrer por não falar”, de Vitor Kley.

DJs em destaque

A noite terá ainda destaques da nova safra de DJs curitibanos, mantendo a tradição de criatividade e inovação. O jovem talento Edu Krauze teve contato tanto com a música eletrônica quanto com a música clássica. Com o ouvido musical aguçado, se dedicou a aprimorar suas habilidades e técnicas de mixagem, o que fez fluir em seus sets, gêneros do eletrônico que se encontram em destaque como Afro House e Progressive House. Ganhou destaque a partir do ano passado, quando, após tocar em diversos eventos e festas privadas, se apresentou em casas noturnas como Taboo, dando sequência em sua trajetória no cenário da música eletrônica.

Brunetto, por sua vez, é outro DJ curitibana que vem conquistando seu espaço. Investe no som aos estilos Organic e Progressive House, com um histórico de passagens carregadas de energia na RW. A escalação da noite se completa com dois DJs que vão tocar em “back to back”, ou seja, comandam a pista de forma simultânea: Busatto e Cortez. Rubens Busatto tem tocado em hot spots como o Grutta 1894, em Curitiba, enquanto o paulistano Felipe Cortez roda todo país com seu house, incluindo paradas nas festas mais badaladas de Jericoacoara (Ceará).

RW CLUB

Atrações: Morgana Ferrer, Krauze, Brunetto e Busatto b2b Cortez

Quando: Sábado (25/3), a partir das 22h.

Local: RW Club – Grand Mercure Curitiba Rayon

Endereço: Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro, Curitiba – PR

Reservas e informações: (41) 99912-3223.

Ingressos: antecipados a R$ 70 (masculino, lote 1) e R$ 50 (feminino, lote 1).

Vendas: www.sympla.com.br/evento/saturday-rw-morgana-ferrer/1906887