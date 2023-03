Carol Castanho

Até o dia 07 de maio, o Museu da Fotografia (anexo ao Solar do Barão) recebe a exposição fotográfica “Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem”, realizada em parceria entre a Flutua Produções, a Canô Produções e a fotógrafa Carol Castanho, que também é autora das obras. O evento de lançamento acontece na quinta-feira, 23 de março, às 19h, e a visitação está liberada, de terça a sexta, das 9h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h, sempre com entrada gratuita.

As mais de 50 fotografias, escolhidas a dedo pela curadoria da fotógrafa, professora universitária e produtora cultural Lu Berlese, retratam momentos dos conhecidos domingos de Feira e o dia a dia dos feirantes, que são os grandes mantenedores do evento. A exposição é um desdobramento do projeto cultural de mesmo nome que resultou no volume 150 do Boletim Casa Romário Martins, da Fundação Cultural de Curitiba, lançado em 2022, e na história em quadrinhos “Histórias do Largo”, disponíveis para download em www.historiasdafeiradolargo.com.br.

Inicialmente, a equipe coletou as memórias das pessoas responsáveis pela permanência de uma das maiores feiras urbanas do Brasil a partir do enfoque histórico, com Soraia Gatti, antropológico, com Luana Camargo, e fotográfico, com Carol Castanho, que conta como foi a experiência de fotografar os feirantes: “as fotografias contidas no livro, e que agora estarão na exposição, são para que os feirantes se vejam e se apropriem do importante lugar que ocupam na história da cidade de Curitiba, e para que no futuro possamos consultar a história da cidade e ver quem eram essas figuras que movimentam a cidade aos domingos. Os registros fotográficos que fiz são para que essas histórias tenham cara, para fixar na memória que a feira é feita de gente”, diz

O objetivo é resgatar, valorizar e preservar as memórias das pessoas envolvidas na manifestação cultural, como reforça a antropóloga e uma das idealizadoras do projeto, Luana Camargo. “Nós entendemos e defendemos que os feirantes, cada um com sua história, seu trabalho e suas criações, são parte do nosso patrimônio cultural. Os feirantes e suas trajetórias atravessam e são atravessados pela Feira do Largo da Ordem e, quando pensamos nela e em sua importância histórica e cultural, não podemos deixar de pensar em cada um dos 1300 indivíduos que a constroem e mantêm, dia após dia. Ela é viva, pulsante e tecida por muitas mãos”, complementa.

A Feira do Largo da Ordem surgiu no início da década de 70 e logo em seguida foi oficializada. Hoje, 50 anos depois, reúne em torno de 1.300 pessoas mantenedoras do evento: artesãos, cozinheiros e comerciantes de produtos. No calçadão do Largo da Ordem, os passantes encontram comidas e bebidas populares de diferentes regiões e nacionalidades que hoje compõem nosso patrimônio em virtude das correntes migratórias e de refúgio. Além da alimentação, a Feira oferece uma variedade de roupas, calçados, acessórios de moda e moda casa, antiguidades e outros itens para todos os gostos. Em 2018, o evento foi reconhecido como patrimônio imaterial de Curitiba pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

Sobre Carol Castanho

Carol Castanho é fotógrafa formada em Tecnologia em Produção Cênica na UFPR e pós-graduada em Fotografia e Imagem em Movimento pela Universidade Positivo. Atualmente, cursa Ciências Sociais pela UFPR. Esteve no Haiti por quatro vezes como fotógrafa voluntária. Tem registros de rituais importantes na aldeia Pindoty durante a gravação do documentário “Essa terra não vai terminar”. É uma das idealizadoras do projeto “Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem”.

Sobre a Flutua

Fundada em 2016 pelo produtor cultural Gilmar Kaminski, a Flutua Produções tem como proposta o diálogo com as diversas linguagens artísticas, desenvolvendo projetos nas artes cênicas, música, literatura, patrimônio histórico, artístico e cultural, artes visuais e audiovisual. Presta serviços de planejamento, organização e produção de projetos e eventos culturais, com foco na elaboração e gestão de projetos via leis de incentivo à cultura, sempre com a premissa da democratização de acesso. Dentre os atuais trabalhos desenvolvidos destacam-se a coordenação de produção da Bienal de Quadrinhos de Curitiba e o projeto Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem. Mais informações em www.flutuaproducoes.com.br e no instagram.com/flutuaproducoes.

Sobre a Canô

A Canô Produções, fundada por Luana Camargo em 2017, é pautada pelo compromisso da permanência artística e cidadã em suas ações, desenvolvendo produtos e bens artísticos culturalmente relevantes e socialmente responsáveis. Idealiza, elabora e executa projetos autorais nas áreas de antropologia, comunicação, cultura e arte, especialmente nas linguagens de patrimônio histórico, cultura popular, literatura e artes cênicas. Atentas ao desenvolvimento humano e à diversidade, as produções têm como público alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social em diversos recortes. Acompanhem os percursos através das redes sociais da produtora: instagram.com/canoproducoes e facebook.com/canoproducoes.

SERVIÇO

Exposição fotográfica – Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem

Evento de abertura: 23/03 (quinta-feira), às 19h | Visitação: de 21/03 a 07/05

De terça a sexta, das 9h às 18h | Sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h

Museu da Fotografia Cidade de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Entrada gratuita

Mais informações: https://historiasdafeiradolargo.com.br/exposicao/