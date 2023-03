Acervo Warly Ribeiro

Começa na próxima terça-feira (28), no Museu da Imagem e do Som (MIS-PR), a Mostra Warly Ribeiro, que leva a público registros em vídeo de diversos espetáculos teatrais de Curitiba captados por Warly Martins Ribeiro, produtor e agente cultural de teatro, falecido em abril de 2018. A mostra integra o Festival de Curitiba e terá sete dias de exibição gratuita: de 28 a 31 de março e de 4 a 6 de abril, das 16h às 18h, na sala de projeção do MIS-PR.

Entre 1988 e 2017, Warly eternizou a memória do teatro curitibano ao gravar mais de 400 vídeos de espetáculos de teatro e dança. O material, levado à digitalização, agora incorpora o acervo do MIS-PR por meio do projeto “Teatro de Curitiba – Warly M. Ribeiro”, com catalogação e pesquisa de Lívia Sudare, produção de Guilherme Jaccon, além de Beto Bruel e Nena Inoue na curadoria.

“Esses registros são arquivos históricos para a memória coletiva do teatro paranaense”, afirma Mirele Camargo, diretora do museu, sobre a importância da preservação e disponibilização dos materiais para consulta e para o público.

Ele formou-se como ator pelo curso do Teatro Guaíra em 1975 e logo depois começou a trabalhar como produtor na mesma instituição, onde construiu uma carreira de sucesso até sua aposentadoria, em 2010. Durante sua trajetória profissional, Warly coordenou o Teatro de Comédia do Paraná, produziu espetáculos na Escola de Dança, coordenou o Festival Espetacular de Teatro de Bonecos e dirigiu o grupo Ítalo Dante Alighieri. Também foi professor de teatro na rede estadual de educação.

Finalizando a mostra, o MIS-PR recebe no dia 8 de abril, das 10h às 12h, a Conversa Registro do Teatro em Curitiba, com os curadores Nena Inoue e Beto Bruel sobre o projeto de digitalização do acervo. O diálogo será sobre a importância de preservar a memória do teatro curitibano.

Confira a programação:

28/03 – Terça-feira

“Adivinhe Quem Vem para Morrer” (1991), direção de Érica Reis

29/03 – Quarta-feira

“A Outra” (1993), direção de Raul Cruz

30/03 – Quinta-feira

“A Feia” (1995), direção de Cleide Piasecki

31/03 – Sexta-feira

“A Fada que Tinha Ideias” (1997), direção de Fátima Ortiz

04/04 – Terça-feira

“O Pequeno Príncipe” (1999), direção de Adriana Babinski

05 de abril – Quarta-feira

“As Richas” (1992), direção de George Sada

06 de abril – Quinta-feira

“3 Centina 3” (1996), direção de João Luiz Fiani

Serviço:

Mostra Warly Ribeiro

Datas: 28, 29, 30, 31 de março e 04, 05 e 06 de abril

horário: 16h às 18h

Roda de Conversa Registro do Teatro em Curitiba

Data: 08 de abril

Horário: 10h às 12h

Museu da Imagem e do Som do Paraná

R. Barão do Rio Branco, 395 – Centro – Curitiba