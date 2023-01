MAC PR oferece oficinas e mediações semanalmente – Foto: MAC-PR

A equipe do Setor Educativo do Museu de Arte Contemporânea (MAC) oferece todas as semanas, sempre às quartas e quintas-feiras, mediação e oficinas nas salas expositivas a partir da programação em cartaz. A programação educativa é voltada para crianças e adolescentes, mas pessoas de qualquer idade podem participar se tiverem interesse. O MAC-PR está operando temporariamente nas salas 08 e 09 do Museu Oscar Niemeyer (MON) devido às reformas em sua sede original.

Nas quartas-feiras há mediação das mostras do MAC no período da manhã, das 11h às 12h. Durante as tardes de quarta, das 14h até às 16h30, há oficinas com público espontâneo, ou seja, é só chegar nas salas e participar, sem necessidade de inscrição prévia. Vale lembrar que toda quarta-feira a entrada no museu é gratuita.

Todas as quintas-feiras, das 15h às 16h, o artista Hélio Leites, da exposição “Os Significadores do Insignificante”, está na sala 08 do MAC para conversar com o público espontâneo. Exímio contador de histórias, Hélio encanta pessoas de todas as idades. Dentro da sala expositiva ele aprofunda o sentido lúdico das suas obras expostas, além das obras de Efigênia Rolim, artista também presente nessa mesma mostra.

EM CARTAZ – Duas mostras ocupam atualmente as salas do MAC no MON. Na sala 08, “Os Significadores do Insignificante”, exposição que mergulha no universo criativo de dois veteranos das artes paranaenses: Efigênia Rolim e Hélio Leites.

Já na sala 09, está em cartaz “20 Anos de Faxinal das Artes: lacunas e processos”, que retoma obras criadas na emblemática residência artística de Faxinal das Artes, promovida em 2002 pelo Governo do Paraná na pequena localidade de Faxinal do Céu, no município de Pinhão, no Centro-Sul do Estado. Quase 100 artistas do Paraná e do Brasil se reuniram para criar trabalhos inéditos e participar de uma imersão intensa nas discussões sobre arte contemporânea da época. O evento é um marco no cenário artístico paranaense e brasileiro.

Além destas duas salas no MON, o MAC Paraná ocupa ainda a Sala Adalice Araújo, que fica no hall térreo do edifício sede da Secretaria de Cultura do Paraná. Por ora, o museu ainda não oferece programação educativa na Sala, mas a entrada é sempre gratuita e livre para todos os públicos. A Sala Adalice Araújo fica na Rua Ébano Pereira, 240, Centro – Curitiba. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 12h; das 13h30 às 18h.

Serviço:

Para participar de qualquer uma das ações, basta chegar nas salas 08 ou 09 do MAC no MON e procurar a equipe Educativa do Museu, identificada com jalecos e crachás. Não há necessidade de inscrição prévia em nenhuma das atividades

Todas as quartas-feiras, das 11h às 12h: visitas mediadas nas exposições do MAC

Todas as quartas-feiras, das 14h às 16h30: oficinas educativas com base na programação em cartaz

Todas as quintas-feiras, das 15h às 16h: conversa com o artista Hélio Leites na sala 08

Local: Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico – Curitiba