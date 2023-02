Divulgação/Secom UFPR

Começou a temporada 2023 de visitas guiadas no Museu de Arte (MusA) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os agendamentos iniciaram no final de janeiro e ocorrem conforme disponibilidade da equipe do museu. A visitação é aberta a grupos, vinculados ou não à Federal, e deve ser programada pelo e-mail musa@ufpr.br.

O passeio é conduzido por profissionais do MusA e tem o intuito de melhorar a experiência de aprendizado dos visitantes. Segundo Michele Dacas, relações públicas da equipe, o tour proporciona trocas de conhecimentos sobre os processos museológicos e apresentação de espaços, como a Reserva Técnica e o Prédio Histórico da UFPR. “Pela mediação, é possível que os visitantes percorram as exposições conforme um roteiro que contempla a proposta curatorial, o conceito a respeito das técnicas, as linguagens e historicidade das obras, além de receberem informações a respeito de artistas envolvidos nas mostras”, explica.

Primeira visita do ano

Um grupo de alunos do curso de Pedagogia da UFPR foi o primeiro a vivenciar a experiência em 2023. Por meio da disciplina “Museus, Patrimônio e Ensino de História”, ministrada pela professora Nádia Gaiofatto Gonçalves, os 16 estudantes foram acompanhados por Lidiane Nascimento e Samara Oliveira Marques da Silva, integrantes da equipe técnica do MusA.

Michele relata que, durante o percurso, eles conheceram a história da construção do Prédio Histórico, com destaque para elementos da edificação do bloco das Ciências Jurídicas. A turma teve acesso, ainda, ao panorama histórico da arte moderna e contemporânea do Paraná, com visita guiada pela exposição “O Gabinete de Arte Paranaense do MusA no olhar crítico de Fernando Bini”, que encerra o período de exibição em 27 de fevereiro.

Durante a visita guiada, os visitantes percorrem as exposições e recebem informações sobre os artistas, a proposta curatorial, o conceito das técnicas, a historicidade e as linguagens das obras

Além das salas expositivas, o grupo visitou a Reserva Técnica, onde são guardadas e preservadas as obras do acervo permanente. Os estudantes conheceram as estruturas do museu, o acervo e os processos de catalogação e preservação.

A aproximação entre o MusA e o curso de Pedagogia ocorre desde 2017, relata a relações públicas, época em que foi criado o Núcleo de Ação Educativa do MusA, do extinto projeto de extensão “Educação em Museus”. Por meio do núcleo educativo, dezenas de alunos, bolsistas, colaboradores e voluntários já tiveram experiências no local.

Por Emerson Araujo, sob supervisão de Bruna Bertoldi Gonçalves