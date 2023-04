Kraw Penas/SECC

A partir desta segunda-feira (24), o Museu da Imagem e do Som (MIS-PR) recebe o VII Seminário Euro-Brasileiro de Choro e III Encontro de Choro da Unespar, eventos que celebram uma das expressões artísticas mais tradicionais do Brasil. Organizado pelo Clube de Choro de Paris e pela Casa de Choro de Toulouse, o seminário está em sua sétima edição e já aconteceu em diferentes cidades brasileiras, como Fortaleza e Belo Horizonte.

Este ano, chega a Curitiba trazendo uma caravana de músicos, pesquisadores e estudantes europeus que buscam vivenciar o estilo musical com chorões locais e repertórios de compositores paranaenses.

Até 05 de maio, os estudantes estrangeiros terão a oportunidade de aprender mais sobre o choro paranaense, estudando tanto as composições tradicionais quanto as contemporâneas, em aulas com músicos locais como Daniel Migliavacca, Cláudio Fernandes, Rodrigo Milek e Vinícius Chamorro, em sessões exclusivas para acadêmicos.

As apresentações do recital de encerramento, que ocorrem nos dias 28 de abril e 04 de maio às 18h, serão abertas ao público.

CULTURA – Já o III Encontro de Choro da Unespar tem como objetivo fomentar a prática e difundir sua cultura dentro da universidade, reunindo músicos, estudantes e entusiastas para apresentações, palestras e oficinas. Com foco nas vivências culturais, o encontro busca levar os chorões e músicos populares para o meio acadêmico e dar visibilidade a esses agentes fundamentais para a produção cultural brasileira.

PROGRAMAÇÃO – A programação desta segunda-feira (24) inclui a palestra “Primórdios do Choro em Curitiba”, com Diogo Carlos Wasilinski, às 17h, que aborda o surgimento dos grupos curitibanos. Em seguida, às 18h30, a professora Ana Paula Peters apresenta “Choro em Curitiba: Era do Rádio”, destacando como as rádios fortaleceram o gênero.

Na terça-feira (25), a programação prática inclui a Oficina de Ritmos com Luís Rolim, às 14h, e a Prática de Repertório com Choro & Seresta para violão, cavaquinho e solistas, às 15h30. Participantes ouvintes também são bem-vindos. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas neste link

PARCERIA – O Museu da Imagem e do Som do Paraná, em parceria com a Unespar, tem trabalhado para disponibilizar o seu acervo e o acesso ao espaço museológico para pesquisadores, compositores e outros interessados, promovendo a aproximação do público com as expressões artísticas e ampliando a compreensão da identidade cultural do país. Projetos conjuntos, como o Encontro de Choro contribuem para essa iniciativa.

Serviço:

III Encontro de Choro da Unespar

Data: 24 e 25/04, segunda e terça-feira

Inscrições AQUI

Recital de encerramento do VII Seminário Euro-Brasileiro de Choro

Data: 28 de abril e 4 de maio

Horário: 18h

Entrada franca

Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR)

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro – Curitiba