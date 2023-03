Divulgação

Curitiba está em festa! A cidade comemora na quarta-feira (29) seu aniversário de 330 anos e para celebrar esta data querida o Museu Egípcio e Rosacruz Tutankhamon abrirá ao público com o valor de meia entrada para todos as pessoas que visitarem o museu nesse dia em especial. Para visitar o Museu da Múmia e o Complexo Luxor (museu a céu aberto) a entrada será de R$ 5,00; no Museu O Rei Menino de Ouro: Tutankhamon a entrada será de R$ 12,00; e para visitar todos os espaços culturais da Ordem Rosacruz, AMORC a entrada será de apenas R$ 17,00. Esta é a chance de desvendar os segredos de uma das civilizações mais enigmáticas da história da humanidade.

O Museu Egípcio se tornou um ponto turístico muito encantador e, em homenagem a Curitiba, pelos seus anos de história, cultura e inovação, que continuam a inspirar e encantar os curitibanos e as pessoas que visitam esta bela cidade, o Museu Egípcio oferece às pessoas a oportunidade de visitarem os espaços do Complexo Egípcio pagando apenas meia entrada.

Para Vivian Tedardi, Supervisora Cultural da Ordem Rosacruz, AMORC, a mantenedora do Museu Egípcio, essa iniciativa surgiu como uma ideia de presentear os moradores e visitantes, pois, “diversas instituições participarão no dia 29 de março com atividades em homenagem à capital paranaense e nós, que temos a gratificação de fazer parte do cenário cultural da cidade, gostaríamos de fazer parte e prestar também a nossa homenagem a Curitiba”, diz Vivian.

A equipe de colaboradores do Museu Egípcio envia suas mais sinceras felicitações à bela cidade de Curitiba, cuja cronologia e cultura os fascinam e motivam a manter um espaço cultural com uma temática única e encantadora.

Serviço

Museu Egípcio e Rosacruz Tutankhamon e Aniversário de Curitiba

Endereço: Rua Nicarágua, 2620 – Bacacheri – 82515-260 – Curitiba, Paraná.

Entrada: Meia entrada nesta data querida.

Museu da Múmia e o Complexo Luxor (museu a céu aberto) a entrada será de R$ 5,00;

Museu O Rei Menino de Ouro: Tutankhamon a entrada será de R$ 12,00;

Para visitar todos os espaços culturais da Ordem Rosacruz, AMORC a entrada será de apenas R$ 17,00.

Data: 29 de março de 2023.

Horário: das 10h:00 às 16h30.