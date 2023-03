Kraw Penas/SEEC

O Museu Casa Alfredo Andersen, pertencente ao Governo do Estado, promove nesta sexta-feira (24), das 14h às 16h, o Especial Mês da Mulher, evento com entrada gratuita que terá como foco a reflexão sobre a presença feminina na arte. A iniciativa, que tem o apoio da Comissão de Assuntos Culturais da OAB-PR e da Associação Comercial do Paraná, começa com a visita guiada pela exposição “Pintura + Docência”, com o curador Marcelo Conrado, e um bate-papo sobre processo criativo com a artista e professora Juliane Fuganti, que integra a mostra.

A exposição apresenta obras de artistas que atuam ou atuaram como professores-pintores, disseminando equidade de gênero entre os artistas. Além de Juliane Fuganti, a exposição reúne obras das professoras-pintoras Dulce Osinski, Mazé Mendes, Rossana Guimarães e Teca Sandrini e dos professores-pintores Alfredo Andersen, Fernando Calderari, João Osório Brzezinski, Ricardo Carneiro e Ronald Simon.

A programação também inclui a palestra “A produção das mulheres nas escolas de arte da capital (1886-1993)”, ministrada pela professora Graciele Dellalibera de Melo, com base na sua tese de pós-doutorado, orientada por Dulce Osinski. Haverá, ainda, a Roda de Leitura da Academia Alfredo Andersen, que apresentará entrevista feita no início dos anos 1970 pela escritora Clarice Lispector com Djanira, importante pintora e gravurista do modernismo brasileiro.

SERVIÇO:

Especial Mês da Mulher

Data: 24/03, sexta-feira

Horário: das 14h às 16h

Local: Museu Casa Alfredo Andersen

Rua Mateus Leme, 336 – Centro, Curitiba

Entrada gratuita