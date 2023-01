Kraw Penas/SEEC

A oficina artística “Laboratório de Experiências: Aquarela”, no dia 1° de fevereiro, abrirá a programação educativa do mês do Museu Oscar Niemeyer (MON). A atividade é gratuita e acontecerá em dois horários: 13h30 e 15h30.

No projeto “Laboratório de Experiências”, que o MON oferece ao público desde o ano passado, a oficina do Museu se transforma num grande espaço de investigações e descobertas. Crianças e adultos podem conhecer de perto materiais e técnicas diversas, explorando suas possibilidades plásticas e sensoriais.

No dia 15, será realizada a atividade artística “Captador de Dimensões: Oficina de Caleidoscópio”, também com sessões gratuitas às 13h30 e às 15h30. A proposta será a de que os participantes construam um brinquedo óptico semelhante a um caleidoscópio, que permitirá enxergar as coisas de uma forma diferente.

As oficinas são recomendadas para maiores de 5 anos, mas a participação de um adulto é obrigatória durante as atividades. As inscrições são liberadas 15 minutos antes e por ordem de chegada na fila, sujeita a lotação.

Outra oficina que será oferecida pelo MON no mês de fevereiro é “Diário de Bordo de um Dia no Museu”, com a artista visual Debora Santiago. Será no dia 8, às 14h, e faz parte do projeto “Oficina Afinidades II – Elas!”.

A atividade gratuita propõe a criação de um pequeno caderno, como um diário de bordo, que será usado para desenhos, frases, palavras, rabiscos sobre uma jornada pelas exposições. Para participar, é necessário fazer a inscrição antecipada.

As oficinas do Museu Oscar Niemeyer oferecem aos visitantes um espaço de criação e experimentação. O repertório de propostas, em constante atualização, conta com ações relacionadas às exposições em cartaz ou ao trabalho de artistas que possuem obras no acervo do MON. As atividades buscam ampliar a vivência dos visitantes no espaço museológico, além de gerar experiências que contribuem para a sensibilidade e a criatividade.

Mais de 40 oficinas artísticas virtuais, realizadas pelo MON, estão disponíveis no Canal do YouTube da instituição.

MEDIAÇÕES – No dia 8, às 15h, a equipe do Educativo do MON irá conduzir uma visita mediada, gratuita, na exposição “África, Expressões Artísticas de um Continente” (Sala 4). Fazem parte da exposição: máscaras, esculturas, bustos e cabeças de bronze, miniaturas metálicas, entre outros objetos que têm origem em diversos países como Costa do Marfim, Mali e Nigéria.

No dia 22, às 15h, a visita mediada será na exposição “Afinidades II – Elas!” (Sala 3). A mostra reúne a obra de dez artistas mulheres, de diversas regiões do Brasil.

A mediação prioriza o diálogo e a investigação acerca das obras e dos artistas presentes na exposição. Para participar, basta comparecer em frente às respectivas salas com pelo menos 15 minutos de antecedência.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço:

Oficinas gratuitas:

1° de fevereiro – “Laboratório de Experiências: Aquarela”

Das 13h30 às 15h e das 15h30 às 17h

15 de fevereiro – Oficina “Captador de Dimensões: Oficina de Caleidoscópio”

Das 13h30 às 15h e das 15h30 às 17h

Para mais informações, basta ligar para (41) 3350-4448, ou enviar um e-mail para educativo@mon.org.br

8 de fevereiro – “Diário de Bordo de um Dia no Museu”, com a artista visual Debora Santiago

Às 14h

Inscrição antecipada obrigatória

Mediações gratuitas:

8 de fevereiro

Às 15h, na exposição “África, Expressões Artísticas de um Continente” (Sala 4).

22 de fevereiro

Às 15h, na exposição “Afinidades II – Elas!” (Sala 3).

Para participar, basta comparecer em frente às respectivas salas com pelo menos 15 minutos de antecedência.

Museu Oscar Niemeyer – Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba – Paraná.