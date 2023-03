Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

A oficina artística “Laboratório de Experiências: Lápis Grafite” abrirá a programação educativa de abril do Museu Oscar Niemeyer (MON), no dia 5 (quarta-feira). A atividade acontecerá em dois horários: às 13h30 e às 15h30.

No projeto “Laboratório de Experiências”, a oficina do Museu se transforma num grande espaço de investigações e descobertas. Crianças e adultos podem conhecer de perto materiais e técnicas diversas, explorando suas possibilidades plásticas e sensoriais.

Nesse laboratório, o lápis grafite será a ferramenta de criação e investigação. O público irá descobrir a diversidade do material, além de experimentar usá-lo de muitos jeitos em variados suportes.

No dia 19 (quarta-feira) acontece a oficina “Onde mora a luz?”, com sessões às 13h30 e 15h30. As obras presentes na exposição “Luz e Espaço”, com sua diversidade de materiais, reflexos, sombras e luzes, irão estimular e inspirar criações próprias dos participantes.

As oficinas gratuitas são recomendadas para maiores de 5 anos, mas a participação de um adulto é obrigatória durante as atividades. As inscrições são liberadas 15 minutos antes e por ordem de chegada na fila, sujeita à lotação.

MEDIAÇÕES – No dia 12 (quarta-feira), às 15h, será realizada a visita mediada “MON sem Paredes – Artistas Conquistam os Jardins do MON”. A conversa irá investigar as obras dos artistas Gustavo Utrabo e Mariana Palma, que ocupam pela primeira vez o icônico espaço de área verde ao lado do Museu, chamado de Parcão.

A mediação prioriza o diálogo e a investigação acerca das obras e dos artistas presentes na exposição. A atividade é gratuita e terá início às 15h, com ponto de encontro no chão de vidro, localizado no vão-livre do Museu.

No dia 26 (quarta-feira), também às 15h, acontecerá a visita mediada “Poty, Entre Dois Mundos”. A conversa na exposição será uma oportunidade para conhecer a trajetória de vida e obra, além da diversidade de técnicas exploradas pelo artista Poty Lazzarotto. A mostra é um recorte da maior coleção já doada à instituição, com aproximadamente 4,5 mil obras. O ponto de encontro será na Torre do Olho, no subsolo.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço:

Oficinas gratuitas

Laboratório de experiências: Lápis Grafite

5 de abril

Sessão 1: 13h30 às 15h e Sessão 2: 15h30 às 17h

Espaço de Oficinas

“Onde mora a luz?”

19 de abril

Sessão 1: 13h30 às 15h e Sessão 2: 15h30 às 17h

Mediações gratuitas:

Visita Mediada – MON sem Paredes – Artistas Conquistam os Jardins do MON

12 de abril

15h

Ponto de Encontro – Chão de Vidro

Visita Mediada – Poty, Entre Dois Mundos

26 de abril

15h

Torre do Olho – Subsolo.