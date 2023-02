Roberto Dziura Jr/AEN

O Museu Oscar Niemeyer realiza em março a primeira edição de 2023 do projeto Arte para Maiores, voltado a pessoas com mais de 60 anos. Este encontro ocorrerá em duas etapas, nos dias 7 e 14, ambas centradas na vida e obra do desenhista curitibano Poty Lazzarotto.

Na primeira data, às 14h, os participantes farão uma visita mediada pela exposição “Poty, Entre Dois Mundos”, seguida de uma oficina prática. Já no segundo encontro, também às 14h, os inscritos participarão de uma videoconferência, de maneira remota, com a artista Juliane Fuganti, assistente de curadoria da exposição.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário online. As vagas são limitadas e não é necessário possuir conhecimento prévio em artes visuais. A participação é gratuita para pessoas com mais de 60 anos e outros grupos isentos de pagamento de ingressos no MON (confira aqui). Para os outros públicos, o ingresso do Museu deve ser pago para ter acesso à atividade.

O programa Arte para Maiores já conquistou um importante reconhecimento nacional na área de educação em museus – o Prêmio Darcy Ribeiro 2019, concedido pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

“Poty, Entre Dois Mundos”, em cartaz na Torre do Olho do Museu Oscar Niemeyer, reúne aproximadamente 130 obras e é um recorte da maior coleção já doada à instituição, com aproximadamente 4,5 mil obras. A mostra dá início a um espaço contínuo no MON de exposições deste importante artista.

CONVIDADA – A catarinense Juliane Fuganti nasceu em 1963 e é natural de Joaçaba (SC). Atuou como professora de Desenho e Gravura na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Formou-se em Economia pela FAE em 1983 e, em 1989, em Pintura pela Unespar. É mestre em Poéticas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA, 2011).

No exterior, participou da Trienal de Gravura de Cracóvia 2000, Bienal Bela-Porto 2012, Bienal de Assunção 2017 e Bienal de Gaia 2021. Realizou exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, em cidades como Londres, Madrid, Lisboa, Porto, Frankfurt, Berlim, Paris, Lyon, São Petersburgo e Nova York. Em 2001, foi selecionada para o programa de residência de artista em Lyon, na França.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço:

Arte para Maiores

Inscrição: bit.ly/APMmarco2023

Visita mediada e oficina

07 de março

14h às 17h

Videoconferência com Juliane Fuganti

14 de março

14h às 15h30.

Museu Oscar Niemeyer

www.museuoscarniemeyer.org.br