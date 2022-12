Roberto Dziura/AEN

O Museu Oscar Niemeyer (MON) oferece ao público na quarta-feira (21), às 14h, a oficina “Estruturas Temporárias”, ministrada por Bruno Marcelino. O artista visual é um dos curadores da mostra em cartaz “Carne Viva – Ambiguidade da Forma”. A atividade é gratuita, mas é necessário inscrição prévia por meio de formulário.

A oficina terá início com uma conversa sobre as operações plásticas que transformam objetos ou estruturas funcionais em esculturas. Em seguida, os participantes serão convidados a desconstruir e transformar cavaletes de pintura em estruturas tridimensionais temporárias.

CARNE VIVA – AMBIGUIDADE DA FORMA – A exposição, realizada pelo MON, reúne o trabalho de sete artistas: Washington Silvera, Hugo Mendes, Eliane Prolik, Cleverson Salvaro, Cleverson Oliveira, Cíntia Ribas e Carina Weidle, e tem a curadoria de Bruno Marcelino e Jhon Voese.

A mostra, que pode ser vista na Sala 7 do MON, conta com 55 obras, além de textos poéticos de Arthur do Carmo.

Quatro gerações de artistas estão reunidas na exposição. A proposta é aproximar o público e demonstrar na prática a potência estética e política de cada discurso, que pode ser sutil ou mais explícita, mas está presente em cada obra.

O visitante perceberá que a maioria dos trabalhos é tridimensional, o que evidencia a intenção de permitir um diálogo da exposição com o espaço físico do Museu. A mostra ocupa quatro ambientes, além da “antessala”, onde é apresentada uma instalação sonora assinada pelos artistas Eliane Prolik e Cleverson Salvaro.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana.

No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço

Oficina com Bruno Marcelino

21 de dezembro, 14h

Atividade gratuita

Inscrição prévia: bit.ly/OficinaBrunoMarcelino