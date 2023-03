Marcello Kawase

Museu Oscar Niemeyer promoverá nesta quarta-feira (29), às 9h30 e às 14h, a primeira edição de 2023 do tradicional programa MON na Escola. A edição terá como tema a exposição “Poty, Entre Dois Mundos”, em cartaz na Torre do Olho, e comemora o aniversário de Curitiba. A ação é gratuita e voltada para estudantes, professores do ensino público e privado e profissionais de mediação cultural.

A data é especial: além de ser aniversário de Curitiba, também seria aniversário do artista Poty Lazzarotto (nascido em 29/3/1924) e marca o primeiro ano da doação da grandiosa coleção de 4,5 mil obras de arte do artista, recebida pelo Museu Oscar Niemeyer em 29 de março de 2022.

O encontro contará com a presença da professora e pesquisadora Daniela Pedroso, que fará uma visita mediada na exposição “Poty, Entre Dois Mundos”. Em seguida, ela irá promover uma atividade prática, no espaço de oficinas do Educativo, relacionada à exposição. A primeira oficina teórico-prática do programa será realizada em duas sessões: uma no período da manhã, das 9h30 às 11h30; e outra no período da tarde, das 14h às 16h.

A atividade marca também o retorno da parceria do MON com a Secretaria da Educação de Curitiba. Por meio de um outro programa – o Permanência no MON -, profissionais que atuam na área da educação da Capital participam periodicamente do MON na Escola.

SOBRE A CONVIDADA – Daniela Pedroso é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná e mestra em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná. Graduada em Educação Artística – Licenciatura em Artes Plásticas pela UFPR, atua como professora de Ensino Superior. Integra o Núcleo de Docentes e Pesquisadores da Faculdade Unina. Atuou por 15 anos na equipe de Arte da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. Autora do livro “Poty: Murais Curitibanos”, publicado em 2006.

MON NA ESCOLA – O programa MON na Escola é direcionado a professores do ensino público e privado, alunos de licenciatura e outros profissionais da área de mediação cultural. Os encontros são mensais e gratuitos, com emissão de declaração de participação. Para inscrição é necessário o preenchimento do formulário.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

SERVIÇO

MON NA ESCOLA – Para Professores & Permanência no MON:

“Poty, Entre Dois Mundos”, com Daniela Pedroso

Quarta-feira, dia 29 de março de 2023

das 9h30 às 11h30

das 14h às 16h