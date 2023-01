Museus e biblioteca têm diversas atividades para crianças e adolescentes nas férias (Murilo Ribas/BPP)

Janeiro é período de férias escolares e os espaços culturais do Paraná estão repletos de atividades gratuitas para as crianças e também para adolescentes. As programações acontecem durante todo o mês no Museu Paranaense, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Museu Oscar Niemeyer e também na Biblioteca Pública do Paraná.

Confira a agenda completa no Barulho Curitiba clicando aqui