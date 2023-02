Divulgação/Assessoria de Imprensa

Dois novos cursos do Solar do Rosário discutem interessantes temas da música clássica: O Universo da Música Clássica e Cinema Sinfônico. Um deles é ideal para quem quer ter seus primeiros contatos com esse rico universo ou deseja saber ainda mais. Já o outro apresenta marcantes trilhas sonoras do cinema feitas com orquestras. Ambos têm aulas iniciando em março, e já contam com inscrições abertas. Mais informações na secretaria de cursos do Solar do Rosário, pelos números (41) 98803-8089 ou (41) 98803-4634, ou ainda presencialmente.

A professora Clarice Miranda ministra o curso O Universo da Música Clássica. Já em Cinema Sinfônico ela ensina ao lado do professor Dalmo Próspero. Clarice é educadora musical e compositora, membro da Academia de Cultura de Curitiba. Autora de sete livros sobre música, tem extenso currículo como solista e como ministrante de oficinas, além de ter gravado participação com a Orquestra Sinfônica de Berlim.

Dalmo Próspero é administrador de empresas por profissão, mas tem o cinema como paixão desde a juventude, possuindo grande conhecimento de sua história e filmes. Assistiu aproximadamente 12.000 produções. Assíduo frequentador das salas de cinema, profundo estudioso do assunto, mantém-se atualizado em publicações nacionais e estrangeiras, acompanhando festivais e premiações. Possui uma filmoteca com cerca de 2.000 títulos em DVD e Blu-ray e é especialista de cinema do Grupo Quartier des Arts, onde vem realizando debates e palestras.

Sobre os cursos

Em O Universo da Música Clássica, Clarice traz de forma leve importantes conceitos para apreciação desse tipo de música. “É um curso voltado para formação de plateia, para pessoas que não tenham conhecimento musical nenhum, e também para quem quer ampliar seu conhecimento, mas não é um curso de teoria musical, e sim da parte cultural da música clássica”, define a professora.

Entre os temas tratados, estão dicas para ouvir música clássica, instrumentos não convencionais e uma discussão sobre a mais famosa inimizade da música, protagonizada por Mozart e Salieri, imortalizada no filme “Amadeus”, que Clarice desmistifica durante o curso.

Destaque para o terceiro encontro, que trata das músicas que nos fazem sentir tristes ou alegres. “Explico melhor na aula sobre como músicas de tom maior nos passam impressão de alegria, e as de tom menor, tristeza”, revela. São duas turmas, uma virtual e outra presencial. Os encontros acontecem nas segundas-feiras de março (dias 6, 13, 20 e 27), os presenciais das 14h30 às 16h e os virtuais, das 19h às 20h30.

Para os amantes da sétima arte, o curso “Cinema Sinfônico” trata de trilhas sonoras inesquecíveis elaboradas com música clássica. De forma descontraída, são discutidas as produções musicais de “Fantasia”, “A Partida”, “Luzes da Cidade” e “Druk – Mais Uma Rodada”. Clarice é acompanhada pelo professor e estudioso de cinema Dalmo Próspero. Além de realizar palestras e debates, Próspero desenvolveu o Cine Treinamento, no qual utiliza filmes em programas de treinamento voltados ao mundo corporativo.

Cada professor fala um pouco dos filmes selecionados. Dalmo discorre sobre a obra, enquanto Clarice foca na música, discutindo compositores e escolhas sonoras para acompanhar a trama. “Abordo principalmente o motivo pelo qual uma música foi escolhida para a trilha sonora: sempre tem um valor entre a obra e a cena”, explica a professora. As aulas de Cinema Sinfônico acontecem virtualmente nas terças-feiras de março (dias 7, 14, 21 e 28), das 19h às 20h30.

Solar do Rosário

Curso O Universo da Música Clássica

Turma presencial: aulas nos dias 6, 13, 20 e 27 de março (segundas-feiras), das 14h30 às 16h – Investimento: R$ 260

Turma online: aulas nos dias 6, 13, 20 e 27 de março (segundas-feiras), das 19h às 20h30 – Investimento: R$ 260

Curso Cinema Sinfônico

Aulas online: dias 7, 14, 21 e 28 de março (terças-feiras), das 19h às 20h30 – Investimento: R$ 280

Endereço: Rua Lourenço Pinto, 500 – 6º, 7º e 8º andares

Telefones: (041) 3225-6232 – 98803-4634 – 98803-8089

A secretaria de cursos do Solar do Rosário funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado das 9h às 13h.

Taxa de matrícula anual R$40,00. Taxa de matrícula semestral R$25,00

A Galeria de arte também está aberta no mesmo horário.

Mais em: www.solardorosario.com.br