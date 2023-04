Reprodução de vídeo

Anitta anunciou, nesta terça, 4, que rompeu seu contrato com a gravadora Warner Music. A cantora já havia exposto publicamente suas insatisfações com a empresa no início de março.

“Após 11 anos de uma parceria bem-sucedida, concordamos em seguir em caminhos separados. A Anitta gostaria de agradecer à Warner Music por todo o apoio. E a equipe Warner deseja a Anitta todo o melhor no futuro”, diz uma nota em conjunto entre a artista e a gravadora, publicada nas redes sociais dela.

No dia 9 de março, a cantora fez um longo desabafo após ser homenageada pela gravadora durante o Dia das Mulheres. Ela revelou que já havia pedido ao CEO para que seu contrato fosse encerrado, mas sem sucesso.

Segundo Anitta, ela não recebia apoio da Warner para promover suas músicas. “Me respeitem, uma jovem mulher, dando pelo menos um pouco de importância à conversa justa, honesta e respeitosa que pedi com vocês”, escreveu na ocasião.

A relação turbulenta entre a artista e a empresa é de longa data. Ela assinou um contrato internacional com a Warner Records em 2020 e estendeu o contrato que já tinha com a Warner Music Brasil. Em 2022, quando recebeu diversos prêmios estrangeiros, já criticava publicamente a falta de apoio da gravadora.

Após o lançamento do hit Envolver, que lhe deu o primeiro lugar no Spotify Mundial, a brasileira revelou que a Warner Music não acreditava no potencial da canção. “Disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria força para lançar isso sozinha”, contou na época.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.