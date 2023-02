Franz Kafka (1883-1924) viveu uma experiência singular um ano antes de sua morte: ao passear pelo Parque Steglitz, em Berlim, o escritor encontrou uma menina, Lia Hillel, que chorava desconsoladamente por ter perdido sua boneca. Para acalmar a garotinha, Kafka inventou que a boneca tinha viajado. Mais: no dia seguinte, vestido de carteiro, ele levou um carta para a menina no parque. Seguiu-se uma correspondência em que o autor de A Metamorfose simulou os acontecimentos vividos pela boneca em sua viagem por diversos países.

Esse é o ponto de partida de Kafka e a Boneca, musical infantil que estreia no dia 5 de março no Teatro do Sesi-SP. Nesta semana, o elenco – encabeçado por Marcos Lanza no papel do escritor – iniciou os ensaios com o cenário praticamente pronto.

Olhar

“A grande diferença dessa obra de Kafka é que as demais são escritas sobre o olhar dele para o mundo. Já este espetáculo fala sobre o Kafka”, comenta Marllos Silva, diretor e autor do texto da peça, que tem direção musical de Daniel Rocha, autor das canções e dos arranjos. “Para quem conhece sua história e a forma como ele se relacionou com a família, vê aqui um homem diferente do imaginário que o mundo conheceu. De repente, o homem avesso a relações familiares e sem filhos é visto completamente entregue a um esforço para curar a dor de uma criança com a qual ele não tinha nenhuma relação.”

Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados no site sesisp.org.br/eventos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.