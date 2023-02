Ronaldo Gutierrez

“O teatro de Dias Gomes faz o Brasil olhar no espelho”, disse o diretor Ricardo Grasson. Íntimo da obra de Gomes (1922-1999), Grasson se desafiou a adaptar sua obra-prima em “O Bem Amado Musicado”, apesar do espaço que a versão televisiva ocupa no imaginário popular.

“O caminho foi buscar conexão completa com a intenção do autor e mergulhar coletivamente numa história que resume o país, pois anda no limiar da farsa, com personagens caricatos e na qual o realismo fantástico é o cotidiano”, disse.

O Bem Amado Musicado” é o principal espetáculo musical da Mostra Lucia Camargo, no Festival de Curitiba, o que implicou outra questão: superar a trilha de Toquinho e Vinicius de Moraes, feita nos anos 1970. A nova versão ocorrerá nos dias 3 e 4 de abril, às 20h30, no Guairão (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).

Para tanto, Grasson convidou o autor pernambucano Newton Moreno e o compositor maranhense Zeca Baleiro para trabalhar canções justapostas ao texto de Dias Gomes. “Não é um musical tradicional em que se ouve a palavra cantada. Há o tempo da prosa e o da música que a complementa”, completa Grasson.

As canções inéditas têm direção musical de Marco França que em cena faz o personagem Zeca Diabo, enquanto o célebre Odorico Paraguaçu é vivido por Cássio Scapin, o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum.

Para reconstruir a “pequena, seca, rude, litorânea e quente” cidade de Sucupira, Grasson usa referências dos filmes de Federico Fellini, da xilogravura nordestina moderna e do teatro popular brasileiro para criar o clima vibrante e alegre como a melhor face do país. “É o Brasil real falando de si mesmo”.

Há vários outros musicais na programação do Fringe.

Serviço:

O Bem Amado Musicado

Mostra Lucia Camargo – Festival de Curitiba

Data e Horário: 3 e 4 de abril às 20h30.

Local: Teatro Guaíra (Guairão) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Classificação: 12.

Duração: 100′

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e no Shopping Mueller (Piso L3).

Valores: R$ 80 e R$ 40 (meia)

Espetáculo conta com audiodescrição