Reprodução

Estão abertas até o dia 15 de maio as inscrições para a seleção de obras que farão parte da 44ª edição do Femucic – Mostra de Música Cidade Canção. O evento cultural, que é um dos mais relevantes do país, acontece em Maringá (PR), entre os dias 20 e 22 de julho.

Cantores, intérpretes, instrumentistas e compositores de todo o Brasil, maiores de 18 anos, podem submeter para análise até três músicas, de caráter popular ou erudito, em língua portuguesa ou em idiomas indígenas, e que não tenham sido apresentadas em edições anteriores do Femucic.

Os trabalhos inscritos serão avaliados em conceito, qualidade e execução das obras, formato, linguagem, relevância artística, singularidade e inovação por uma comissão que selecionará até 26 músicas inéditas para apresentação no palco do evento. O resultado com a seleção será publicado no site do Sesc PR a partir do dia 29 de maio.

Os artistas receberão remuneração de acordo com o número de músicas que foram selecionadas e com a distância da cidade de residência dos músicos até Maringá. Os valores das remunerações variam de R$ 2.000 a R$ 10.900.

Programação Paralela

Além das apresentações das composições selecionadas, o evento também difunde a boa música em outros espaços da cidade, por meio de programação paralela. Os projetos Femucic nas Escolas e Femucic nas Empresas levam apresentações a escolas da rede pública de ensino e em empresas do comércio de bens, serviços e turismo do município.

Também serão promovidas Oficinas de Música, que levarão ações formativas gratuitas a músicos e estudantes de música de Maringá e região, além e apresentações em diversos espaços da cidade.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente on-line por formulário disponível pelo site https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-femucic-2023/. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]