Durante o final de semana de Páscoa, encerrando o Festival de Curitiba, o Gufo Coletivo Teatral apresenta Na Toada do Coração – O Pequeno Príncipe. O espetáculo de rua faz parte do FRINGE e as sessões acontecem dias 6, 7, 8 e 9 de abril, gratuitamente, em Curitiba e São José dos Pinhais.

Inspirados pelos antigos contadores de histórias – os menestréis – e pela estética steampunk, a montagem Na Toada do Coração – O Pequeno Príncipe traz um olhar diferente para o Pequeno Príncipe, a Raposa, o Aviador, a Rosa e todos os demais personagens da obra de Antoine de Saint-Exupéry.

“É a nossa satisfação artística! O Gufo é um coletivo independente e é algo que a gente faz com o tempo que a gente tem livre. Por isso é um processo um pouco mais lento, sem pressão. Entre o início e a finalização de nossos ensaios, o processo levou pouco mais de 1 ano”, explica a diretora e atriz, Adriana Sottomaior.

A estreia de Na Toada do Coração – O Pequeno Príncipe acontece no dia 6 de abril (quinta-feira), às 11h, no calçadão Rua XV de novembro, em São José dos Pinhais (PR).

Em Curitiba (PR), o espetáculo de rua conta três sessões, sendo o primeiro na Sexta-feira Santa, no Largo da Ordem:

Dia 7 de abril (sexta-feira), às 10h, no Cavalo Babão, Centro de Curitiba; Dia 8 de abril (sábado), às 17h30, na Praça Rui Barbosa, também no Centro de Curitiba; E por fim, a última apresentação acontece no domingo de Páscoa, dia 9 de abril, às 15h, na Praça Generoso Marques.

Com a direção de Adriana Sottomaior e assistência de direção de João Mauro Cruz – que também atuam na peça – o elenco conta com Daniel de Mattos Keller, Duílio de Pol, Igor Bleggi e Kauanny Buccini A Direção de produção é de Simone Klein e design gráfico por Igor Bleggi.

Vale ressaltar que as apresentações são gratuitas e ocorrem em lugares históricos de Curitiba e São José dos Pinhais.

Uma peça para toda família

Segundo Adriana, o texto criado pelo coletivo para o espetáculo de rua fala sobre o amor e a amizade. Durante a peça, os atores cantam músicas autorais, tornando o espetáculo curioso e interativo às crianças.

Apesar de Na Toada do Coração – O Pequeno Príncipe ser um espetáculo infantil, o texto baseado em uma das histórias mais lidas do mundo também é filosófico. Por isso, os artistas esperam que o público sinta a história da peça com o coração.

“A peça é para a família toda! Em um primeiro olhar, parece que ‘O Pequeno Príncipe’ é um livro para as crianças, mas é mais infantojuvenil, mais filosófico…Nós mesmos, aprendemos muito a cada ensaio” destaca a diretora.

Além disso, por meio de alegorias teatrais, acompanhadas de muita música e interpretações com influências de palhaçaria, Na Toada do Coração – O Pequeno Príncipe conta uma história que, às vezes, pode sair invisível aos olhos: a simplicidade e a beleza da vida.

“A vida é muito simples. Eu acho que é essa beleza da simplicidade, de você compartilhar, de querer conhecer pessoas. Por mais que você saiba que as relações são difíceis…Faz a gente entender esses defeitos, as falhas, não deixar de viver por medo e continuar vivendo”, finaliza Adriana.

Sobre o Gufo Coletivo Teatral

Fundado pela atriz e diretora teatral Adriana Sottomaior, o Gufo desenvolve peças teatrais que possam ser apresentadas em espaços públicos como parques e praças, além de teatros e escolas. A ideia do coletivo surgiu da vontade de tornar o teatro acessível a todas as pessoas. Como essa proposta, os temas escolhidos compor o repertório são de interesse geral, acordando temas importantes como o respeito pela natureza, responsabilidade social, cidadania, ética e também com temas lúdicos voltados ao público infantil.

Mais informações: @gufocoletivo

Serviço

Sinopse

O pequeno Príncipe é a inocência, é o estar entregue as novas descobertas, sem preconceitos ou discriminações. Uma lição de vida contada através de alegorias que atravessou os séculos encantando e cativando corações. “Na Toada do Coração” quer encantar e fazer sorrir com música, ardor e paixão!

Ficha Técnica

Companhia: Gufo Coletivo Teatral

Duração: 50 min

Classificação: Livre

Direção: Adriana Sottomaior

Assistente de Direção: João Mauro Cruz

Elenco: Adriana Sottomaior, Daniel de Mattos Keller, Duílio de Pol, Igor Bleggi, João Mauro Cruz e Kauanny Buccini

Direção de Produção: Simone Klein

Design Gráfico: Igor Bleggi

Assessoria de imprensa: ACCIO Comunicação

Apoio: Gabriel Rega Fotografia e Arte, Creative Hut Inteligência Digital, Teatro Barracão Encena e Gabi Sotto Fotografia

Dias e locais: