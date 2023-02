Divulgação

Nada de Novo no Front foi o grande vencedor dos prêmios Bafta em 2023, levando sete conquistas, incluindo a de melhor filme e melhor diretor. Outro destaque foi Os Banshees de Inisherin, que levou como melhor filme britânico e também nas categorias de ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Elvis, com quatro prêmios, incluindo o de melhor ator, também se deu bem.

A decepção ficou por conta de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um dos três filmes com mais indicações, 10, mas que recebeu apenas uma estatueta na cerimônia, na categoria de edição.

O épico sobre a Primeira Guerra Mundial e nova adaptação para o cinema do romance de 1928 de Erich Maria Remarque foi o primeiro longa a acumular 14 ou mais indicações para o Bafta desde O Discurso do Rei, em 2011. Além do bom resultado na premiação, o longa também é cotado como um dos favoritos a vencer o Oscar deste ano.

A sigla Bafta faz referência à Academia de Cinema Britânica, British Academy of Film and Television Arts. Confira abaixo a lista de vencedores de todas as categorias em 2023:

Filme – Nada de Novo no Front

Ator – Austin Butler (Elvis)

Atriz – Cate Blanchett (Tár)

Ator coadjuvante – Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin)

Atriz coadjuvante – Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin)

Melhor filme britânico – Os Banshees de Inisherin

Diretor – Edward Berger (Nada de Novo no Front)

Filme em língua não inglesa – Nada de Novo no Front

Roteiro adaptado – Nada de Novo no Front

Fotografia – James Friend (Nada de Novo no Front)

Estreia extraordinária por um roteirista, diretor ou produtor britânico – Charlotte Wells (Aftersun)

Animação – Pinóquio de Guillermo Del Toro

Roteiro original – Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

Efeitos visuais especiais – Avatar: O Caminho da Água

Maquiagem e cabelo – Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulston e Shane Thomas (Elvis)

Casting – Nikki Barrett e Denise Chamian (Elvis)

Edição – Paul Rogers (Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo)

Documentário – Navalny

Design de produção – Florencia Martin e Anthony Carlino (Babylon)

Estrela ascendente – Emma Mackey

Efeitos sonoros – Frank Kruse, Viktor Prásil, Markus Stemler (Nada de Novo no Front)

Trilha sonora – Volker Bertelmann (Nada de Novo no Front)

Figurino – Catherine Martin (Elvis)

Curta-metragem britânico – An Irish Goodbye

Curta de animação britânico – The Boy, The Mole, The Fox and The Horse!