Shakira lançou sua nova música, em parceria com o DJ Bizarrap, Shakira BZRP Music Sessions 53, com diversas indiretas para seu ex-marido, Gerard Piqué e sua atual namorada, Clara Chia Marti. No entanto, de acordo com o jornalista espanhol Miguel Blazquez, setorista do Barcelona, a estudante “se sente perseguida, mesmo que não tenha culpa (na separação do casal)” e “está passando muito mal”.

Clara teria mudado sua rotina nos últimos dias e evitado sair de casa, com medo de ser abordada.

“Há diversos fotógrafos e paparazzi perseguindo Clara a toda hora. Ela parou de ir para a sede da Kosmos, empresa de Piqué. Entende-se que ela está trabalhando apenas em casa”, disse Blazquez em entrevista a uma rádio argentina.

De acordo com o Page Six, o jogador teria traído a cantora colombiana com sua atual namorada, que tem 23 anos, enquanto a famosa tem 45 anos.

Em um trecho da sua nova faixa, Shakira fala sobre essa diferença de idade.

“Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”.

Em outro momento, ela entoa: “Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você”, brinca em trecho em que utiliza a palavra “sal-piqué” em espanhol.