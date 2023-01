A Netflix anunciou sua maior programação de conteúdos coreanos para este ano: 34 séries, filmes e programas não roteirizados, incluindo produções originais e o retorno de algumas produções.

De acordo com a plataforma, mais de 60% de todos os assinantes escolheram assistir a conteúdos coreanos no ano passado. Na América Latina, onde a exibição desses conteúdos dobrou desde 2017, 85% dos assinantes optaram ver produções coreanas em 2022, com 13 títulos atingindo o “Top 10”. No Brasil, os assinantes viram, principalmente: Uma Advogada Extraordinária, All of Us Are Dead, La Casa de Papel: Coreia, O Mar da Tranquilidade e Pretendente Surpresa.

A sobrevivência é um tema recorrente em várias séries coreanas que vêm por aí no serviço de streaming, como por exemplo a luta contra os monstros nos dias sombrios de 1945 em A Criatura de Gyeongseong ou a dificuldade para respirar no futuro distópico de Black Knight. Há também batalhas para proteger Joseon durante a colonização japonesa na dramática Song of the Bandits.

Além disso, este ano, o público poderá curtir o retorno de algumas séries: Sweet Home, que revolucionou o gênero de monstros na Coreia, volta com um mundo ampliado; D.P Dog Day traz de volta o elenco da primeira temporada para continuar perseguindo desertores; e A Lição volta em março com a parte 2 para continuar a história de vingança. Na semana de 2 de janeiro, a parte 1 assumiu o topo da lista de séries em língua não inglesa mais assistidas, com 82,48 milhões de horas de visualizações.

Também há novidades para quem curte romance: O Tempo Traz Você pra Mim, Behind Your Touch (título provisório), Intensivão de Amor, Destined With You, Doona!, King the Land, Love to Hate You e See You In My 19th Life. E não podem faltar intriga e crítica social, como em Cães de Caça, Celebrity e Mask Girl; drama, como Uma Dose Diária de Sol, Queenmaker e The Good Bad Mother; além de histórias apocalípticas, como Adeus, Terra.

Mais opções

No ano passado, as séries não roteirizadas e os filmes coreanos fizeram cada vez mais sucesso com o público. O suspense de ação Carter foi um dos filmes em língua não inglesa mais assistidos do ano, e o reality de namoro Solteiros, Ilhados e Desesperados continua no “Top 10” global de séries em língua não inglesa.

Em 2023, a Netflix vai lançar seis filmes coreanos, começando pelo suspense de ficção científica JUNG\_E, em 20 de janeiro, seguido por Kill Boksoon, que gira em torno de uma assassina profissional em conflito com o próprio instinto maternal, e Believer 2, a sequência do policial sobre o tráfico de drogas. Os outros lançamentos têm temas variados, como vingança (A Bailarina), a rivalidade entre professor e aluno (À Altura) e a invasão de celulares (Na Palma da Mão).

Para quem curte realities, também existem opções com temas variados, como resistência (A Batalha dos 100, Todas Contra a Ilha), apocalipse zumbi (Zumbiverso), amadurecimento (Finalmente Adultos) e jogos mentais (O Jogo do Diabo).

Além disso, serão lançados dois novos documentários, Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (título provisório) que acompanha a busca pelo primeiro filme do premiado diretor Bong Joon-Ho. Já Em Nome da Fé: Uma Traição Sagrada examina crimes reais cometidos por falsos messias na história recente da Coreia.

“Estamos muito felizes com a variedade de opções que vamos oferecer aos assinantes”, diz Don Kang, vice-presidente de conteúdo da Netflix (Coreia). “Realmente temos séries, filmes, documentários e realities para todos os gostos. Estamos ansiosos para ver como os novos títulos coreanos vão conquistar o público dentro e fora do país”.