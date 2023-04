A Netflix divulgou trailer oficial e imagens inéditas da segunda temporada da série apocalíptica Sweet Tooth, que estreia dia 27 de abril. As imagens sugerem que as aventuras do jovem Gus e seu aliado humano Jepperd serão mais intensas nessa nova fase.

A série, baseada nos quadrinhos da DC Comic, acompanha a trajetória de Gus,um híbrido de humano e cervo, que é fruto de um vírus que dizimou grande parte da população mundial. Ele é adotado por Jepperd, homem que o protege daqueles que querem capturá-lo e estudá-lo.

Leia o resumo divulgado pela Netflix sobre a nova temporada:

Enquanto uma nova onda mortal do Flagelo avança, Gus (Christian Convery) e um grupo de companheiros híbridos são mantidos como prisioneiros pelo General Abbot (Neil Sandilands) e pelos Últimos Homens. Procurando consolidar seu poder encontrando a cura, Abbot usa as crianças como cobaias para os experimentos do Dr. Aditya Singh (Adeel Akhtar), que está correndo contra o tempo para salvar sua esposa infectada Rani (Aliza Vellani).

A fim de proteger seus amigos, Gus concorda em ajudar Dr Singh, iniciando uma jornada sombria às suas origens e ao papel de sua mãe Birdie (Amy Seimetz) nos eventos que levaram ao Grande Esfacelamento. Fora da reserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) se unem para libertar os híbridos, uma parceria que será colocada à prova quando os segredos de Jepperd vierem à tona.