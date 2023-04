O segundo evento ao vivo da Netflix, uma reunião de elenco do reality show de sucesso Love is Blind, enfrentou problemas e teve a transmissão cancelada, em uma mostra das dificuldades da empresa de streaming em tentar realizar programação ao vivo.

A atração atrasou, o que a Netflix informou pelo Twitter. Muitos usuários não conseguiram ver o programa por mais de uma hora, o que gerou um pedido de desculpas da empresa, que acabou por filmar o show, em vez de transmiti-lo em tempo real.

A Netflix busca acrescentar programas ao vivo em sua plataforma, com mais de 230 milhões de assinantes pelo mundo. Seu primeiro evento ao vivo, um show de comédia com Chris Rock em março, não foi um grande êxito.

Não está claro o que causou o problema no domingo. Agora, a empresa informou no início do dia que o programa estaria disponível globalmente nesta segunda-feira, 17.

O erro acontece também dias antes de a Netflix publicar o balanço do primeiro trimestre, na tarde da terça-feira.