(Cido Marquês)

Pi e Tatá são dois monstros que vivem uma tediosa rotina até que a chegada de uma nova criatura vem para quebrar a tranquilidade. Esse é o enredo da peça de teatro de bonecos No Armário Não Cabe Ninguém, que será apresentada no Teatro do Piá, aos domingos, às 11h, até 7 de maio.

Os ingressos gratuitos serão distribuídos 1 hora antes da apresentação na bilheteria do teatro. Confira a programação AQUI.

Com dramaturgia assinada por Gabriela Valcanaia, Lucas Buzato e Vinícius Précoma, a peça infantil conta com diálogos e reflexões sobre tolerância, a família, a identidade e a convivência com a diferença.

Indicado para crianças de 6 a 10 anos, o espetáculo é embalado com música e brincadeira. Objetos animados e personagens com corpos diferentes compõem a apresentação.



Serviço: No Armário Não Cabe Ninguém

Teatro de bonecos

Domingos (16/4, 23/4, 30/4 e 7/5), às 11h

Local: Teatro do Piá (Praça Garibaldi, 7, São Francisco)

Entrada grátis