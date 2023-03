No Big Brother Brasil 23, Domitila ficou marcada pela disputa de resistência pela liderança da semana. Além disso, a modelo retornou à casa após ficar mais de 35 horas no Quarto Branco. A sister teve uma conversa com Cezar, que foi vetado da prova, sobre suas estratégias. Enquanto isso, no “provódromo”, os brothers cantaram “parabéns” para Bruna, que completa 24 anos nesta sexta-feira, 10.

Veja tudo que aconteceu no BBB 23:

Retorno de Domitila

Após mais de 35 horas no Quarto Branco, Domitila pôde retornar a casa. Apesar de ter perdido a prova para Fred, a sister revelou uma estratégia para Cezar. A modelo deseja não compartilhar com os brothers como foi a experiência para que ela possa usar a curiosidade dos rivais a seu favor. “Eu não vou dizer pra eles o que aconteceu para eles pensarem que eu tive informação, para eles pensarem o que quiserem, para endoidarem um pouquinho”, revelou.

Cezar é vetado

Antes da prova, Fred, que foi o líder da semana passada, pôde vetar Cezar da disputa desta quinta-feira (9). Em desabafo com Domitila, o brother se nomeou como o “mais odiado da casa”. No entanto, a sister riu e alegou acreditar que esse título é dela. “Eu sou um cara alegre, divertido, engraçado. Eu gosto de fazer os outros rirem. Eu nunca me imaginei nessa situação de estar sendo o mais odiado da casa”, disparou.

Ricardo revela opção de voto

Após vencer a prova do líder com Guimê, Ricardo conversou com Sarah sobre suas estratégias caso a liderança seja sua. Ele revelou sua intenção de voto: “eu votaria na Lari se fosse Líder, ela está muito confortável”, disse. Vale lembrar que o líder só pode ser um integrante da dupla e será decidido na noite desta sexta-feira.

Bruna faz aniversário

Durante a prova de resistência, os brothers cantaram “parabéns” para Bruna Griphao. Nesta sexta, a atriz completa 24 anos. “É um prazer inenarrável estar passando o meu aniversário com vocês nessa prova”, brincou a atriz.