No sábado, 25, o biomédico Ricardo ganhou a prova do anjo do programa BBB 23. O que ninguém sabe é que dessa vez o anjo é autoimune. Alguns brothers ficaram de fora da dinâmica, como Sarah Aline, que é a líder da semana, Fred Nicácio e Larrisa, que retornaram ao programa após a Casa do Reencontro.

Para o aguardado e delicioso almoço do anjo, o biomédico escolheu Domitila e Cezar. Ricardo se emocionou com o recado do sobrinho, que no vídeo diz que até está comendo alface.

O vencedor da prova do anjo escolheu as sisters Bruna Griphao e Larissa para o Castigo do Monstro e cada uma perdeu 300 estalecas.

O castigo é a pescaria e ambas precisam revezar a posição no gramado da casa, enquanto uma fica com a rede de pesca e tem livre acesso para circular pela casa, a outra, precisa ficar pescando no lago. O castigo dura até a noite deste domingo, 26, dia de formação de paredão.

Durante o período da tarde do sábado, as sisters Larissa e Domitila tiveram uma longa conversa. Domitila tentou se justificar sobre algumas falas em relação a professora de Educação Física, mas Larissa não gostou dos argumentos usados pela ativista. Em determinado momento Larissa disse: “Você está entendendo que isso não faz sentido? Você está trazendo uma pauta como se fosse de empoderamento meu que não é.”

Cezar também aproveitou a deixa e foi se desculpar com Larissa por um episódio que aconteceu ainda no começo do jogo. Na época, quando Gustavo era líder, Cezar e Cristian estavam no quarto do líder e todos assistiram Bruna Griphao e Larissa trocando de roupa no Quarto Deserto. Após retornar ao programa, a educadora física comentou que assistiu ao vídeo e que ficou chateada.

“Só eu sei como eu senti e como a gente não deve fazer uma coisa dessa. E, aqui dentro, lutar para não acontecer mais”, falou Larissa. “Volto a te pedir perdão. Tem coisas que são atitudes que a gente acaba nem percebendo. Que a gente é machista, que tem atitudes machistas porque realmente está muito enraizado em tudo que a gente cresceu vivendo. Então acaba sendo atitudes cotidianas. Eu não percebi. Realmente me perdoe, eu fico muito envergonhado. Sempre que eu sinto que eu errei ou que magoei alguém, me toca num ponto de eu ficar muito mal… Realmente queria te pedir perdão, de todo coração”, respondeu Cezar, desabafando.

Alguns brothers como Fred Nicácio, Cezar e Sarah Aline tiveram uma visão de que Larissa deseja queimar Domitila, já que sabe que a ativista está forte no jogo. “A Lari também teve seus erros e as pessoas lá fora também viram(…) agora ficar trazendo isso toda hora em rodinhas pra poder ter a intenção de queimá-la ou enfraquecer a força da Domi lá fora, não sei se é legal porque parece aquilo que o Sapato fazia”, argumentou Nicácio.

Sarah Aline, durante conversa com Gabriel Santana, analisou suas opções de voto e falou que não colocaria a educadora física, Larissa, no momento. Mas, a psicóloga confessou que Amanda e Bruna Griphao são suas opções de voto.