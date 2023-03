Foto: Marcos-Coletta

“A história é contada pelos vencedores”, constatou George Orwell, um dos escritores mais celebrados do século 20. Essa, no entanto, não era a perspectiva do teatro grego, 2,5 mil anos atrás. Foi nessa época que o poeta Sófocles escreveu “Antígona”, possivelmente a peça mais representada da história, e que traz um ponto de vista bastante diferente sobre conquistadores e conquistados.

No enredo, a personagem Antígona é a filha do ex-rei Édipo, que caiu em desgraça. Sozinha, ela precisa desafiar o novo poder estabelecido a fim de sepultar o cadáver de um de seus irmãos, morto durante a guerra de sucessão ao trono. “Antígona” é, portanto, a história dos perdedores, resistindo à sanha punitiva dos vitoriosos.

Agora, esse clássico grego chega à Mostra Lucia Camargo do Festival de Curitiba, nos dias 3 e 4 de abril, no Sesc da Esquina, pelas mãos do grupo Quatroloscinco, de Belo Horizonte. O espetáculo é uma espécie de atualização do original, que reconfigura os elementos concebidos por Sófocles para criar uma dramaturgia quase toda inédita.

