Divulgação/Assessoria Nomade

A Nomade Orquestra está em turnê em diferentes pontos do Brasil e, para celebrar os 10 anos de estrada da banda, anuncia um show inédito no dia 20 de Janeiro, na Sociedade Beneficente 13 de Maio, localizado na R. Des. Clotário Portugal, 274 – São Francisco- Curitiba – PR. Além da apresentação, haverá um setlist especial com o projeto paralelo da banda, denominado NOMADJS com a participação do Uhuru Selector, dj conhecido na cena musical curitibana. Os ingressos estão à venda pela plataforma Pixta.

A Nomade Orquestra traz consigo uma característica singular e de vanguarda, pode se dizer que é um ponto de encontro onde diferentes vertentes e expressões musicais interagem de forma única, desenvolvendo um trabalho autoral de música instrumental com influências do funk70, jazz, dub, rock, afrobeat, ethiogrooves e outras expressões musicais. Formada em 2012 sua identidade musical pode se dar ao resultado da miscigenação cultural que existe no Brasil, sobretudo o ABC Paulista, pólo industrial situado na cidade de São Paulo, onde originou-se a orquestra.

Seu primeiro disco intitulado “Nomade Orquestra“ (homônimo) foi lançado em dezembro de 2014 no Brasil e em abril de 2016 internacionalmente pelo selo inglês FarOut Recordings, alcançando grande reconhecimento junto ao público, músicos, djs e imprensa. Resultou em novembro de 2016 sua primeira EuroTour, onde passou por países como Portugal, Espanha, Inglaterra, Bulgaria e Alemanha. Lançado em 2017 “EntreMundos” é o segundo capítulo dessa história, fruto do amadurecimento do grupo e da continuidade do mergulho no universo musical nômade, a banda segue jornada desvendando novas paisagens, novas texturas e experimentações.

No ano de 2019 seu novo projeto “Vox Populi / Vox Machina” é o nome que se dá a série de encontros promovidos com cantores da música mundial. Neste primeiro volume “Vox Populi”, em um instigante recorte da atual música brasileira a Nomade Orquestra traz ao seu lado as vozes de Russo Passapusso (Baiana System), Juçara Marçal (Meta Meta), Siba (Mestre Ambrósio) e Edgar (O novíssimo Edgar) promovendo 8 faixas inéditas. Além de explorar em “Vox Machina” versões instrumentais dessas músicas.

Após o hiato causado pela pandemia do Covid19, a Nomade Orquestra se prepara para as celebrações de 10 anos da estrada em 2022, com o lançamento de um álbum comemorativo chamado “Na Terra das Primaveras” com versões em reggae de suas principais músicas e também, previsto para o 2023 seu quinto álbum intitulado “Terceiro Mundo” dando continuidade à sua pesquisa instrumental. Em crescente visibilidade no atual cenário da música instrumental brasileira a Nomade Orquestra traz consigo uma característica singular e de vanguarda, pode se dizer que é um ponto de encontro onde diferentes vertentes e expressões musicais interagem de forma única, desenvolvendo um trabalho autoral de música instrumental com influências do funk70, jazz, dub, rock, afrobeat, ethiogrooves e outras expressões musicais.

Serviço:

Nomade Orquestra – Curitiba/PR

Data: 20 de Janeiro

Hora: 20:00.

Endereço: R. Des. Clotário Portugal, 274 – São Francisco- Curitiba – PR

Generos: Reggae, Funk & Soul, Latin, Jazz, and Hip-Hop.

Ingressos: disponíveis neste link.

Sobre a Nomade Orquestra

Formada em 2012 sua identidade musical pode se dar ao resultado da miscigenação cultural que existe no Brasil, sobretudo o ABC Paulista, pólo industrial situado na cidade de São Paulo, da onde originou-se a orquestra. Seu primeiro disco intitulado “Nomade orquestra“ (homônimo) foi lançado em dezembro de 2014 no Brasil e em abril de 2016 internacionalmente pelo selo inglês FarOut Recordings, alcançando grande reconhecimento junto ao público, músicos, deejays e imprensa. Resultou em novembro de 2016 sua primeira EuroTour, onde passou por países como Portugal, Espanha, Inglaterra, Bulgaria e Alemanha. Lançado em 2017 “EntreMundos” é o segundo capítulo dessa história, fruto do amadurecimento do grupo e da continuidade do mergulho no universo musical nômade, a banda segue jornada desvendando novas paisagens, novas texturas e experimentações.

Para o ano de 2019 seu novo projeto “Vox Populi / Vox Machina” é o nome que se dá a série de encontros promovidos com cantores da música mundial. Neste primeiro volume “Vox Populi”, em um instigante recorte da atual música brasileira a Nomade Orquestra traz ao seu lado as vozes de Russo Passapusso (Baiana System), Juçara Marçal (Meta Meta), Siba (Mestre Ambrósio) e Edgar (O novíssimo Edgar) promovendo 8 faixas inéditas. Além de explorar em “Vox Machina” versões instrumentais dessas músicas.