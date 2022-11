Novidade no cenário de Curitiba: grupo se apresenta pela primeira vez no Guairinha, no dia 27 (Fotos: Divulgação)

Curitiba acaba de ganhar uma nova companhia de ópera. Trata-se da Companhia Santa Cecília, que faz sua estreia com o espetáculo “La Sonnambula”, que será apresentado no próximo dia 27 de novembro (domingo), às 20 horas, no Guairinha (auditório Salvador de Ferrante).

