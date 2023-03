Espetáculo “Itan e Tal”, do Grupo Baquetá, abre as atividades de 2023 do Crianças no Teatro. (AEN)

Cenário cultural do Paraná da semana traz estreias, novidades e programações em cartaz, grande parte das atrações é gratuita. Os destaques envolvem o lançamento de um livro histórico com um recorte da coleção permanente de obras de arte do MON, chamado “Museu Oscar Niemeyer — coleção permanente”; o projeto de performance do Museu de Arte Contemporânea do Paraná; a abertura da exposição “Matéria e Memória”, da artista Daniela Marton, no Alfredo Andersen; a reabertura das apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná; e a comemoração ao Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, no Museu da Imagem e do Som.

Já o icônico Teatro Ouro Verde, em Londrina, será o cenário de mais uma ação do programa “Criança no Teatro”, iniciativa do Governo do Estado do Paraná, via Secretaria da Cultura e PalcoParaná. O programa tem o objetivo de levar o acesso à cultura e a experiência do teatro para crianças entre 6 e 12 anos, de escolas públicas de todas as regiões do Estado. As atividades ocorrem entre os dias 20 e 31 de março em torno do espetáculo “Encontro de Gigantes”, da companhia londrinense Núcleo Ás de Paus.

Confira a programação:

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ (BPP)

Ler Junto

No terceiro encontro do projeto de leituras guiadas, o professor de literatura Guilherme Shibata lê e discute com o público o conto “A Cartomante”, de Machado de Assis. Segunda-feira (20/03), às 18h, no Auditório.

José Saramago: Voltar Aos Passos que Foram Dados

Exposição com textos e imagens que resgatam a trajetória do escritor português. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e sábado, das 8h30 às 13h. Abertura na quinta-feira (22/03), às 17h.

José Saramago: A Criação e a Herança.

Mostra de filmes baseados na obra do escritor português e da série documental em que autores discutem seu legado. As sessões gratuitas acontecem às 19h, no Auditório.

Veja a programação:

Dia 22 – “O Ano da Morte de Ricardo Reis” (2020)

Dia 23 – “Embargo” (2010)

Dia 24 – “Herdeiros de Saramago: José Luís Peixoto e Gonçalo M. Tavares” (2020)

Dia 27 – “Herdeiros de Saramago: Valter Hugo Mãe e Ondjaki” (2020)

Rogai Por Nós

Mostra com 21 estandartes que apresentam a memória das comunidades frequentadoras das capelas e igrejas do município histórico de Antonina, no litoral do Estado. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e sábado, das 8h30 às 13h, no hall do 2° andar.

Hora do Conto

Sessões de contação de história com o grupo Era Uma Vez, seguida de atividade artística sobre o conteúdo apresentado. De segunda a sexta-feira, às 11h e 15h, e sábados, às 11h, na Seção Infantil.

As Andanças por Terra e Mar do Cavaleiro da Ilha de Vera Cruz

Exposição do projeto de HQ virtual do artista gráfico André Caliman. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e sábados, das 8h30 às 13h, na Seção Multimeios.

Cine Inclusivo

Sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Títulos disponíveis neste mês: “Estamos Todos Bem” (classificação 12 anos), “O Encontro Perfeito” (classificação 12 anos) e “Olga” (classificação 14 anos). De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e sábado, das 8h30 às 13h, na Seção Braille. Agendamento pelo telefone (41) 3221-4985.

O Mestre Verde

Exposição acessível para pessoas com deficiência visual e portadores de baixa visão, adaptada do livro homônimo de Ângela Gomes e Águeda Horn. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e sábado, das 8h30 às 13h. Até 18 de março, no hall do 2° andar.

Oficina Permanente de Poesia

Encontro semanal promovido pela Academia Paranaense da Poesia. Todas as quintas-feiras, às 18h, na sala de reuniões do terceiro andar.

MUSEU OSCAR NIEMEYER (MON)

Livro histórico

O Museu Oscar Niemeyer (MON) lança no dia 22 (quarta-feira) um livro histórico, com um recorte da coleção permanente de obras de arte da instituição, chamado “Museu Oscar Niemeyer — coleção permanente”. O lançamento será na Livraria da Vila (Shopping Pátio Batel), em Curitiba, a partir das 18h. Haverá um bate-papo com a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, com a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika, e com o curador Marc Pottier, integrante do Núcleo Curatorial do MON.

Visita mediada

Uma visita mediada com artistas e curadores dará início a uma série de ações relacionadas à exposição “Carne Viva – Ambiguidade da Forma”, realizada pelo MON. A ação será na quarta-feira, dia 22, às 16h30, na sala 7.

Laboratório de colagens

Para encerrar a programação de março, no dia 22 (quarta-feira), às 14h, o MON promove uma oficina com a artista Cintia Ribas: “Laboratório Experimental de Colagem”. Nesse laboratório experimental, uma conversa irá anteceder a produção de colagens e a investigação das imagens. A atividade, no Espaço de Oficinas, é recomendada para maiores de 14 anos. Inscrições gratuitas AQUI.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA (MAC-PR)

“Forjada pelo Tempo”

Está em cartaz na sala 09 do MAC no MON a exposição “Forjada pelo Tempo” com obras do Coletivo Duas Marias, formado pelas artistas Nani Nogara e Malu Rebelato, de Cascavel. O coletivo trabalha com a poética de crítica à condição da mulher abordando a igualdade de gênero, promoção do protagonismo e empoderamento do feminino.

Performance

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná lança na segunda-feira (20), às 16 horas, na Sala Adalice Araújo, um projeto de longa duração, focado no estudo e na prática de performance art. A proposta central do chamado “Encontro em Performance” é abrir espaço institucional para que artistas se encontrem no museu e realizem suas práticas livremente, sem roteiros pré-estabelecidos e podendo ser acompanhados pelo público externo interessado nesse campo de expressão.

MUSEU CASA ALFREDO ANDERSEN (MCAA)

“Matéria e Memória”

Na próxima terça (21), às 15h, acontece a abertura da exposição “Matéria e Memória”, da artista Daniela Marton. Em pinturas carregadas de texturas e cores, diferentes cargas emocionais permeiam a produção da artista. Desde a dor que se converte em cor até as escolhas das imagens que remetem ao universo da arquitetura que coleta da internet e reproduzem cada estêncil.

Vem aí

Em comemoração ao Mês da Mulher, no dia 24 (sexta-feira), das 14 às 16h, o MCAA apresenta uma sequência de atividades que envolvem a valorização da arte feminina. A programação começa com uma visita guiada à exposição “Pintura + Docência”, com o curador Marcelo Conrado e a artista Juliane Fuganti. Em seguida, a pesquisadora Graciele Dellalibera de Melo apresenta a palestra “A produção das mulheres nas escolas de arte da capital (1886 – 1913)”.

Finalizando o dia, a Roda de Leitura da Academia Alfredo Andersen, conduzida por Maria Ângela, aborda a entrevista da pintora e gravurista Djanira à escritora Clarice Lispector.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO PARANÁ (MIS-PR)

Tradições africanas

Em comemoração ao Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, dia 21 (terça-feira), o MIS-PR convida o público para uma troca cultural com autoridades e vivências no assunto. A celebração começa na parte da tarde com uma roda de conversa envolvendo mães e pais de santo convidados, além da presença do procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto. Em seguida, o museu vira palco para uma atração musical com músicas de terreiro.

Mostra “Olhares & Mulheres” no Cineclube MIS

Destacando a presença feminina à frente das produções cinematográficas, a mostra “Olhares & Mulheres” acontece toda quarta-feira de março no Cineclube MIS, para comemorar o Mês da Mulher. A próxima sessão será na quarta (22), às 16h.

Quartas Musicais

Às quartas-feiras, sempre às 18h, o museu promove uma nova apresentação musical em seu espaço, trazendo diferentes ritmos e repertórios com o projeto Tons Vizinhos, em parceria com a Unespar. Confira mais detalhes sobre a apresentação da semana nas redes sociais do MIS-PR: @mis-pr no Instagram e @misparana no Facebook.

MUSEU PARANAENSE (MUPA)

A partir do dia 23 (quinta-feira), o público poderá ter acesso à exposição “Método Elementar”, de Castiel Vitorino Brasileiro, com os vestígios da performance Advento.

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA (CCTG)

Abertura da temporada 2023

A Orquestra Sinfônica do Paraná abre os concertos de 2023 no domingo (19), às 10h30, no Guairão, com uma homenagem ao 150º Aniversário de Rachmaninov. A regência será do maestro titular Roberto Tibiriçá, com presença do pianista convidado Cristian Budu. Ingressos a R$ 20 no Ticket Fácil.

Infantil gratuito

O espetáculo “Itan e Tal”, do Grupo Baquetá, abre as atividades de 2023 do Crianças no Teatro, programa do Governo do Estado, via Secretaria de Estado da Cultura e PalcoParaná, que tem como objetivo levar a arte cênica de forma gratuita para um público de 06 a 12 anos de várias cidades do Paraná. As apresentações terão acessibilidade em Libras e acontecem no sábado e no domingo (18 e 19), às 16 horas, no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). A bilheteria abre uma hora antes para que o público possa retirar gratuitamente o ingresso.

Eventos externos

Espetáculo de teatro “Movimento pela Cidade” – Dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de março, às 20h, e dias 19 e 26 de março, às 19h, no Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório). Entrada gratuita.

Il Volo – Live in Concert – Trio italiano aclamado pelo público faz apresentação única neste sábado (18), às 21 horas, no Guairão. Ingressos no Ticket Fácil.

CRIANÇAS NO TEATRO

O icônico Teatro Ouro Verde, em Londrina, será o cenário de mais uma ação do programa “Criança no Teatro”, iniciativa do Governo do Estado do Paraná, via Secretaria da Cultura e PalcoParaná. O programa tem o objetivo de levar o acesso à cultura e a experiência do teatro para crianças entre 6 e 12 anos, de escolas públicas de todas as regiões do Estado. As atividades ocorrem entre os dias 20 e 31 de março em torno do espetáculo “Encontro de Gigantes”, da companhia londrinense Núcleo Ás de Paus. Entrada gratuita.

ENDEREÇOS

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3350-4468 / 3350-4448

Museu Paranaense (MUPA)

Rua Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3304-3300

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3232-9113

Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3221-4951

Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA)

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3222-8262

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR)

Funcionando temporariamente no Museu Oscar Niemeyer, salas 8 e 9

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3323-5328 / 3222-5172

Museu do Expedicionário

R. Comendador Macedo, 655 – Alto da XV

Sala Adalice Araújo

Rua Ébano Pereira, 240 – Centro

Canal da Música – Grande Auditório

Rua Julio Perneta, 695 – Mercês, Curitiba – PR

(41) 3331-7579

Centro Cultural Teatro Guaíra

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo s/n – Centro, Curitiba – PR

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba – PR

Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Mini Guaíra) – Rua Amintas de Barros s/n – Centro, Curitiba – PR

Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco, Curitiba – PR