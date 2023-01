Hully Paiva/SMCS

A Prefeitura de Curitiba incorporou 16 obras de arte ao acervo do patrimônio histórico e cultural da cidade com peças para a coleção Curitiba 330 anos, que ficarão abrigadas no rico Museu Municipal de Arte (MuMa), da Fundação Cultural de Curitiba. A nova coleção conta com peças dos artistas Alfredo Andersen (1860-1935), Erbo Stenzel (1911-1980) e Rodolpho Doubek (1906-1989).

Composta por pinturas, gravuras e esculturas, a coleção será exposta durante uma grande exposição que será preparada para integrar a programação das celebrações dos 330 anos de Curitiba, em março.

“Com a incorporação dessas obras tão relevantes, vamos preparar uma grande exposição para celebrar os 330 anos de Curitiba, porque a cidade é o conjunto do seu patrimônio cultural”, disse o prefeito Rafael Greca que visitou o acervo do MuMa e com a nova coleção de peças.

Na visita ao MuMa, acompanhado de Rodolpho Doubek, filho do pintor, e da presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, o prefeito de Curitiba lamentou mais uma vez o episódio dos ataques do último domingo (8/12), em Brasília, que resultaram na depredação do patrimônio público e na destruição de valiosas peças do acervo histórico e artístico nacional.

“Neste lugar sagrado, onde nós guardamos e preservamos peças culturais para mostrar para o nosso povo, eu manifesto o meu sentimento de brasilidade e de espanto diante da barbárie dos dias que estamos vivendo”, destacou Greca.

Acervo bem cuidado

O acervo do Museu Municipal de Arte de Curitiba conta com cerca de quatro mil obras de artes de relevante importância histórica e cultural. Fruto de doações e aquisições, o MuMa preserva em sua reserva técnica obras de artistas relevantes que vão de Pablo Picasso e Di Cavalcanti a Poty Lazzarotto e constantemente integram exposição ao público, com entrada gratuita.

Em 2020, a Prefeitura de Curitiba fez uma importante reforma que garantiu melhores instalações para o acervo do MuMa. A reserva técnica do Museu foi totalmente reformada e ampliada dentro dos padrões técnicos de conservação de obras de arte.

Antes da reforma, a reserva ocupava uma área de 92m² e com a ampliação passou a ocupar 150m², com duas salas independentes, uma para “quarentena” e outra para “guarda” do acervo, além de uma área extra para preparação, embalagem ou limpeza das peças.

O sistema de climatização também teve mudanças na distribuição do ar, com nova rede de dutos para atender os novos ambientes, que contam com controle de temperatura e umidade relativa.

Além das melhorias na climatização, foi instalado um novo sistema de alarme, melhorando a segurança do acervo. O novo sistema de climatização também atende o Teatro Antônio Carlos Kraide, o Cine Guarani e a sala de exposições Célia Neves Lazzarotto.

Após reforma, mais 200 obras de grande relevância de autoria de Alfredo Andersen, Erbo Stenzel, Turin, Zimmermann, De Bona, Doubek, Fayga Ostrower, Orlando Azevedo, Gustavo Kopp, André Rigatti, Paolo Ridolfi, Francisco Faria, Alfi Vivern, Calderari, Rogerio Dias, Domício Pedroso, Lara Barusso, entre outros foram incorporados ao patrimônio cultural do Município.